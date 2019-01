• Patru procurori, inclusiv Lucian Onea, alungaţi din DNA Ploiești

Violeta Stoica

Serviciul Teritorial Ploiești al Direcției Naționale Anticorupție, denumit “unitatea de elită a DNA” de însăși fosta șefă a acestei structuri a Parchetului General, Laura Codruța Kovesi, a ajuns să se decimeze de la sine, ca urmare a verificărilor efectuate în urma plângerilor primite atât de către Inspecția Judiciară, cât și de către Secția pentru investigarea infracţiunilor din justiţie din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. De altfel, azi, la Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție s-au perindat aproape toți procurorii DNA Ploiești care au fost acuzați, de-a lungul ultimilor ani, de încălcarea nu numai a deontologiei profesionale, ci și a legilor penale în vigoare, printre care se numără și represiunea nedreaptă și cercetarea abuzivă.

Procurori încă în funcție ai Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești au fost audiați la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție, aceștia alăturându-se grupului format de fostul șef al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești, Lucian Onea, și de Mircea Negulescu “Portocală”. Cei din urmă – care ani la rând au fost “cei dintâi”, antemergătorii “unității de elită” de la Ploiești – se află încă sub controlul judiciar impus de către judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție, în luna noiembrie a anului trecut.

Surprinzător a fost un comunicat de presă emis chiar de către Direcția Națională Anticorupție prin care au fost făcute publice unele decizii luate de proaspătul șef interimar al DNA, Călin Nistor. Deși încă nu se finalizaseră audierile la Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție a Parchetului General, informațiile venite de la biroul de presă al DNA îi priveau pe patru dintre procurorii chemați să dea cu subsemnatul, de cealaltă parte a “baricadei” decât fuseseră obișnuiți.

“La data de 10 ianuarie 2019, procurorul șef adjunct, care exercită atribuțiile procurorului șef al DNA (n.n. – Călin Nistor), a transmis Secției de procurori a CSM solicitarea avizului de revocare din funcția de procuror în cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești, a domnului Onea Lucian Gabriel, procuror în cadrul acestui serviciu, în prezent suspendat din această funcție, întrucât acesta și-a exercitat în mod necorespunzător atribuțiile specifice funcției deținute.

De asemenea, în aceeași zi, au fost transmise Secției de procurori a CSM cererile de încetare a activității în cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești a următorilor procurori: Deaconu Giluela, Savu Alfred Virgiliu, Răileanu Elena Cerasela”, se arată în comunicatul oficial emis de către Direcția Națională Anticorupție.

• Onea și Negulescu, sub control judiciar de anul trecut

În prezent, Lucian Onea și Mircea Negulescu se află sub control judiciar, după măsurile dispuse de magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție, la cererea procurorilor care cercetează infracțiunile comise în justiție, în dosarul penal deschis împotriva lor.

Spre finalul anului trecut, Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus împotriva lui Onea și a lui Negulescu prelungirea măsurii preventive a controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, în perioada 24 noiembrie 2018 – 22 ianuarie 2019, măsură confirmată de judecătorii Înaltei Curți. Potrivit informațiilor oficiale făcute publice de către Ministerul Public, Mircea Negulescu este cercetat pentru participație improprie sub forma complicității la favorizarea făptuitorului, prev. de art. 52 Cod penal rap. la art. 48 Cod penal rap. la art. 268 alin. 2 Cod penal, și complicitate la represiunea nedreaptă, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 283 alin. 1 Cod penal; Lucian Gabriel Onea, de asemenea, este cercetat pentru participație improprie sub forma complicității la favorizarea făptuitorului, prev. de art. 52 Cod penal rap. la art. 48 Cod penal rap. la art. 268 alin. 2 Cod penal, represiunea nedreaptă, prev. de art. 283 alin. 1 Cod penal, și cercetare abuzivă, prev. de art. 280 alin. 2 Cod penal.

• Dosarele controversate la care au lucrat procurorii cercetaţi

Potrivit informațiilor apărute în publicația online ph-online.ro, „aceste fapte penale au fost săvârșite în multe dosare pe care procurorii de elită le-au deschis din răzbunare pe numele mai multor politicieni, afaceriști sau persoane aflate la conducerea unor instituții publice. Printre acestea se numără: dosarul 465/P/2013 – deschis de procurorul „Portocală” pe numele unor persoane fizice, pe care le-a acuzat de evaziune fiscală, în lipsă de probe. Dosarul a avut la bază denunțuri date sub presiune și probe măsluite. Se judecă la Tribunalul Prahova; dosarul 183/P/2013 – celebrul dosar care îi viza pe Mircea și Vlad Cosma, dar și pe angajaţi ai CJ Prahova. Dosarul a fost preluat de Onea și Giluela Deaconu de la Mircea Negulescu și a fost lucrat pe probe ticluite (celebrul „stick de memorie” etc). Dosar trimis spre rejudecare, la apel, la Secția Penală a ICCJ; dosarul 994/42/2015 – Deschis pe numele Andreei Cosma, lucrat de Alfred Savu sub atenta supraveghere a lui Lucian Onea. Dosarul a fost folosit de Negulescu pentru a o șantaja pe Cosma și a obține favoruri sexuale. Se judecă la ICCJ; dosarul Ghiță-Tudose-Viorel Dosaru-Aurelian Mihăilă-Emanuel Saghel – dosar lucrat de gașca Onea-Răileanu-Negulescu, bazat pe denunțuri false. Acuzațiile au fost respinse de judecători, iar toate victimele procurorilor de la Ploiești au fost achitate pe fond la ICCJ; dosar Cristinel Toader – Celebrul dosar pe care Portocală i l-a deschis lui Toader „dintr-un fetiș”. Fostul șef al Poliției Locale Ploiești a depus plângere pe numele lui Negulescu, pe care l-a acuzat de influențarea declarațiilor, compromiterea intereselor justiției, cercetare abuzivă, represiune nedreaptă, purtare abuzivă și constituire de grup infracțional organizat. Se judecă la Tribunalul Prahova; dosar 4564/105/2017 – deschis pe numele lui Vlad Cosma pentru evaziune fiscală. Dosar deschis de Negulescu, bazat pe probe ticluite, se judecă la Tribunalul Prahova; Dosar 218/P/2014 – Dosarul HidroPrahova, lucrat de Onea și Giluela Deaconu, în care s-au ataşat probe false, precum tabelul cu alegători din Republica Moldova. Netrimis în judecată. Tot netrimise în judecată sunt și dosarele: “Dosarul tigăilor”, deschis pe numele lui Daniel Savu și Sebastian Ghiță – dosar prezentat și în spațiul public, unde există înregistrări audio în care 5 martori protejați erau puși să mintă simultan în biroul lui Savu Alfred; dosarul Siveco 110/P/2016 al DNA Ploieşti care a fost preluat sub nr. 249/P/2018 de către DNA București. Procurorii Onea și Răileanu sunt acuzați că au constituit un grup infracțional organizat folosindu-se de Irina Socol și Tiberiu Urdăreanu pentru a inventa declarații false la adresa lui Sebastian Ghiță; dosarul Ponta-Blair-Ghiță – dosarul despre care se știe că a fost bazat pe denunțurile redactate chiar de procurorii Savu și Negulescu, existând și o înregistrare care dovedește acest lucru”. (preluare ph-online.ro)

Faptul că în structurile Direcției Naționale Anticorupție lucrurile nu sunt chiar așa cum ar trebui reiese inclusiv dintr-un raport dat publicității de către reprezentanții Inspecției Judiciare. Potrivit concluziilor documentului, întocmit după verificarea măsurilor luate de procurori şi conducerile parchetelor din cadrul Ministerului Public în vederea soluţionării dosarelor cu autori cunoscuţi mai vechi de 5 ani de la data sesizării, nici “unitatea de elită” nu stă rău, ci se află într-un top național al rușinii, la capitolul lucrări nefinalizate.

În raportul menționat se arată că, în timpul efectuării verificărilor, la DNA Ploiești existau 35 de dosare mai vechi de cinci ani, cu autori cunoscuți, nesoluționate de la data sesizării. La nivel național, în vara lui 2018, în structurile DNA erau 408 dosare mai vechi de cinci ani nesoluționate, în condițiile în care la finalul lui 2016 erau 304 dosare în aceeași situație.