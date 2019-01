Sâmbătă, Petrolul Ploieşti a ajuns la un acord cu mijlocaşul ofensiv Edgar Malakyan, acesta semnând un contract valabil până la finalul stagiunii în curs, cu opţiune de prelungire din vara acestui an.

Component al naţionalei Armeniei, Malakyan (28 ani, 1.73 m) are un CV foarte bun pentru eșalonul secund. El şi-a început cariera la Pyunik Erevan, formaţie cu care a realizat „tripla” în 2010, cucerind titlul naţional, Cupa şi Supercupa Armeniei. În vara lui 2012 a parafat un acord pe trei ani cu Viktoria Plzen, în tricoul cehilor bifând şase apariţii, pentru ca, ulterior, să fie detaşat, sub formă de împrumut, la Ceske Budejovice, tot în prima ligă cehă, şi la Banants Yerevan.

În 2014 s-a despărţit de Viktoria şi s-a întors în țara natală, la Alashkert Yerevan, trecând, apoi, la FC Shirak, tot în Armenia. În februarie 2016 a ajuns în prima ligă din Ucraina, la Stal Kamianske, iar din ianuarie 2018 a jucat la Zhetysu, în Kazahstan, devenind liber de contract la începutul acestui an.

Cu 19 prezenţe în prima reprezentativă a Armeniei, pentru care a evoluat ultima dată în noiembrie 2018, în „Liga Naţiunilor”, noul mijlocaş al „lupilor” are în CV un titlu de campion în Cehia (2012-2013) şi două în Armenia (2009-2010 şi 2013-2014), plus prezențe în preliminariile Champions League și Europa League, fiind un jucător polivalent, care poate evolua oriunde, în compartimentul median ofensiv.

Dacă ploaia s-ar opri…

De astăzi, „lupii galbeni” se vor pregăti în Antalya, până în data de 9 februarie, cartierul general urmând să şi-l stabilească la hotelul Aska Lara Resort&Spa. Pe parcursul stagiului, formaţia ploieşteană va susţine cel puţin patru jocuri de verificare, câteva adversare fiind, deja, cunoscute: miercuri, 30 ianuarie, meci cu FK Belasica (Macedonia, prima ligă), 2 februarie, cu Drita Gjilan (Kosovo, prima ligă), iar pe 5 februarie găzarii joacă împotriva divizonarei secunde coreene Ansan Greeners, singurul test care își așteaptă ”rezolvarea” fiind cel din 8 februarie.

Cea mai mare îngrijorare pentru Mugur Cornățeanu și staff-ul său este legată de starea vremii din Antalya, unde formațiile de Liga I care au încheiat deja pregătirea în sudul Turciei au avut mari probleme din cauza ploii, litoralul turcesc fiind măturat de furtuni și chiar tornade! Și, după ce au avut mari probleme în a duce la bun sfârșit prima parte a pregătirii, desfășurată la Ploiești ”pe plan local”, probleme și în cantonamentul din Turcia ar fi tot ce mai lipsește!

Lotul care face deplasarea în cantonamentul din Turcia:

Portari: Mirel Bolboaşă, Ianoş Brînză, Arpad Tordai, Alex Radu (junior)

Jucători câmp: Alberto Olaru, Florin Borţa, Lucian Cazan, Sebastian Ghinga, Georgios Sarris, Valentin Ţicu, Alexandru Ţigănaşu, Marius Chindriş, Chrysovalantis Kozoronis, Cristian Puşcaş, Alexandru Saim Tudor, Nini Popescu, Laurenţiu Marinescu, Edgar Malakyan, Alexandru Stoica, Cătălin Ştefănescu, Mario Bratu (junior), Robert Enache (junior), Robert Moldoveanu, Bogdan Rusu, Sergiu Arnăutu.

A vrut la Ploiești, a ajuns la Mioveni

Unul dintre copiii de perspectivă ai fotbalului ploieștean, fundașul central Antonio Ristea, a semnat un contract cu colega de eșalon a Petrolului – CS Mioveni. Ristea, internațional născut în anul 2001, fost jucător în Bundesliga de juniori a Germaniei, a plecat de la Petrolul în această iarnă. Chiar dacă acesta a dorit să revină în curtea clubului unde a debutat în fotbal, negăsindu-se o ”strategie” convenabilă pentru ca jucătorul să crească și să reprezinte o soluție de viitor pentru Petrolul (din vară, în eșalonul secund se va juca având doi fotbaliști născuți în anul 2000 sau mai mici), Ristea a decis să plece sub comanda lui Daniel Oprița, la CS Mioveni, cu care se află în cantonament, și va semna un angajament pe doi ani cu echipa argeșeană.