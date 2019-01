F. T.

Ieri, Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Montan Sinaia şi-a prezentat raportul de evaluare a misiunilor realizate în cursul anului trecut, la eveniment fiind prezenți, în afară de personalul unităţii, reprezentanți ai Instituţiei Prefectului Prahova, ai primăriilor Bușteni și Comarnic, precum și parteneri cu care instituția are încheiate acorduri de colaborare. De la eveniment nu a lipsit nici reprezentantul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, colonel Brâncoveanu Gheorghe-Marian.

Conform unui comunicat al instituției, “ pe parcursul anului trecut, la Centrul Montan Sinaia s-au desfăşurat cursuri de specializare în schi şi alpinism, căutare și salvare-evacuare, şef echipă de intervenţie în mediul montan, alpinist-intervenţie, instructori de alpinism, stagii de pregătire pentru salvarea – evacuarea cu suport aerian şi numeroase stagii de pregătire în domeniul cunoaşterii şi utilizării sistemului GPS, de care au beneficiat 305 cadre militare de la secţiile şi posturile montane din ţară, de la structurile de intervenție și acţiuni speciale din cadrul inspectoratelor judeţene și grupărilor mobile ale Jandarmeriei Române, precum şi militari din Ucraina”.

Cu titlu exemplificativ, reprezentanții Centrului montan din Sinaia au reiterat, în cadrul evaluării, faptul că instructorii unității s-au pregătit alături de cei mai buni experţi străini în domeniul salvării-evacuării persoanelor din mediul montan cu ajutorul elicopterului –

sub coordonarea experţilor din cadrul Gărzii Elveţiene de Salvare Aeriană.

“Totodată, misiunea instructorilor nu a constat doar în pregătirea cursanţilor în domeniul alpin, ci au desfăşurat numeroase alte activităţi în scopul creșterii gradului de siguranță al cetățeanului în mediul montan. Au fost organizate, în parteneriat cu cei cu care unitatea noastră are încheiate protocoale de cooperare şi colaborare, exerciţii de salvare-evacuare din mijloacele de transport pe cablu, cu S.C. Transport Urban Sinaia, la Cota 1400 şi Cota 2000. În plus, promovarea internaţională a pregătirii care se desfăşoară la Sinaia s-a realizat prin vizita unor delegaţii din SUA, Franţa, Ucraina, China, Madagascar, Maroc, Moldova, Iordania, Liban, Irlanda, Elveţia, Spania şi altele şi, nu în ultimul rând, prin cursurile de pregătire montană cu militari din Ucraina”, se mai specifică în documentul de presă al centrului sinăian.