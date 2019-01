Paşaportul românesc – unul dintre cele mai sigure la nivel internaţional

Vara trecută, zilnic, 300 de prahoveni au solicitat paşaport

Nicoleta Dumitrescu

De la jumătatea lunii în curs, a fost pus în circulaţie noul tip de paşaport românesc, considerat unul dintre cele mai sigure documente de călătorie la nivel internaţional. Fiind folosite mai multe tehnici de imprimare, toate caracteristicile care se regăsesc în noile paşapoarte fac ca acest document, conform specialiştilor, să fie aproape imposibil de falsificat. Mai mult decât atât, pentru a li se da şi o notă de originalitate, dar şi în vederea promovării celor mai importante zone turistice ale ţării, documentele de călătorie în străinătate puse în circulaţie din acest an au ca elemente de siguranţă şi fotografii stilizate ale unora dintre cele mai importante zone turistice, cum ar fi Lacul Roşu, Delta Dunării, Peştera Scărişoara, oraşul medieval Sighişoara, precum şi celebrul Sfinx din Munţii Bucegi. Prahovenii care au solicitat, la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Prahova, documente de călătorie în străinătate, deja au intrat în posesia noilor documente. Trebuie menţionat de asemenea faptul că a crescut numărul de solicitări de paşapoarte, în contextul în care, în vara anului trecut, zilnic, au fost înregistrate câte 300 de cereri pentru eliberarea de documente de călătorie peste hotare.

Potrivit şefului Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Prahova, comisar Larisa Zaharia, noua generație de pașapoarte simple electronice și simple temporare a fost pusă în circulaţie la jumătatea lunii ianuarie 2019. Faţă de cele vechi, cele noi au un design modern, cu detalii inspirate din istoria și geografia țării noastre, dar şi caracteristici care le fac aproape imposibil de falsificat. Elementele de siguranță implementate au la bază noile tehnologii în materie: desene stilizate, microtext, diferite tehnici de imprimare şi elemente optic variabile, precum şi unele realizate prin nanotehnologie. Unele dintre elementele menţionate pot fi vizibile cu ochiul liber, în diferite spectre de lumină, inclusiv în infraroşu, dar sunt și elemente care pot fi sesizate doar cu ajutorul unor dispozitive speciale. De asemenea, sunt utilizate cerneluri speciale, hârtie de securitate cu filigran și fir metalic, fir de coasere în trei culori – roşu, galben şi albastru – una dintre culori fiind fluorescentă. Totodată, în masa hârtiei este inserat şi un fir metalic fluorescent, care, în lumină UV, reacţionează în trei culori – roşu, galben –verzui şi albastru. Astfel, datorită acestor noi elemente – de siguranță și de design – documentele de călătorie românești sunt printre cele mai sigure pașapoarte la nivel internațional, fiind extrem de greu de contrafăcut. Fiecare filă a noilor pașapoarte conține şi un desen stilizat al unui monument istoric sau al unui obiectiv turistic cunoscut din România, precum: Delta Dunării, Lacul Roșu, Sfinxul din Munţii Bucegi, Arcul de Triumf din Bucureşti, Cetatea Sucevei, Castelul Corvinilor, mănăstirile Curtea de Argeş, Bârsana, Tismana, dar şi Peştera Scărişoara, oraşul medieval Sighişoara etc. Practic, prin noua generație de paşapoarte se doreşte să se facă un pas în viitor prin complexitatea elementelor de protecție împotriva fraudării documentelor.

De la şeful Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Prahova am mai aflat că noile modificări nu influențează costul pașaportului plătit de cetățean, mai mult decât atât, documentele de călătorie din generațiile anterioare sunt și rămân valabile până la data menționată în acestea. De precizat că paşaportul simplu electronic are valabilitatea de: 3 ani pentru minorii cu vârsta sub 12 ani; 5 ani pentru persoanele cu vârsta între 12 ani şi 18 ani; 10 ani pentru persoanele cu vârsta peste 18 ani, cu menţiunea că paşaportul simplu temporar are valabilitate 12 luni. În ceea ce priveşte costurile, acestea sunt: pentru paşaportul simplu electronic – 258 de lei, pentru persoanele cu vârsta peste 12 ani; 234 de lei – pentru persoanele cu vârsta sub 12 ani, iar pentru pasaportul simplu temporar – 96 de lei, indiferent de vârstă.

Din 2018 a fost introdusă programarea online

Paşaportul se eliberează în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii solicitării. Conform informaţiilor primite de la Larisa Zaharia, şeful Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Prahova, în primele trei săptămâni de la începutul anului 2019 au fost depuse peste 1.860 de solicitări, media fiind de 150 de cereri pe zi. De la interlocutoarea noastră am mai aflat că a crescut constant numărul de solicitări de documente necesare călătoriei peste hotare, concludent în acest sens fiind anul 2018, mai exact vara anului trecut, când, zilnic, au fost înregistrate câte 300 de cereri, cele mai multe fiind formulate de către prahoveni care muncesc în străinătate. Concret, anul trecut au fost eliberate 43.843 de paşapoarte – dintre care 30.861 de paşapoarte electronice, restul fiind paşapoarte temporare – fiind vorba, în comparaţie cu anul 2017, de o creştere cu 24%. Trebuie menţionat de asemenea că anul trecut a fost înregistrată şi o noutate în cadrul acestui serviciu, în contextul în care, pentru prima dată în istoria eliberării paşapoartelor, a fost introdusă modalitatea de programare online, cetăţenii fiind încurajaţi să folosească platforma www.epasapoarte.ro, astfel încât timpul de aşteptare la ghişeu să fie egal cu zero. Pe de altă parte, vara trecută, mai exact în perioada 20 iulie -1 septembrie, pentru a face faţă solicitărilor, programul de lucru a fost, în fiecare zi, între orele 8.30 şi 18.30. În momentul de faţă, activitatea serviciului menţionat se desfăşoară după programul normal, respectiv 8.30-16.30, cu excepţia zilei de joi, când a fost prelungit până la ora 18.30.