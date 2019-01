Antrenor în China, la Academia clubului Henan, tehnicianul ploieştean Florin Pîrvu a avut parte de câteva zile „tradiţional – româneşti”, asiaticii acceptând ca acesta să vină în ţară pentru a petrece finalul de an alături de familie.

„Am contract până în luna iulie, iar această perioadă petrecută alături de familie şi prieteni a reprezentat, efectiv, o reîncărcare a bateriilor necesară pentru perioada care va urma. Am regăsit România aşa cum o ştiam, dar, parcă, din punct de vedere fotbalistic, având şi mai multe probleme. M-aş fi bucurat să avem echipe în Liga a III-a, să existe un progres, dar, din păcate, nu văd acest progres pe care eu îl aştept” – spune Florin Pârvu, care va discuta posibilitatea unei colaborări, cu clubul chinez, care să implice şi fotbalul românesc. „China a devenit un proiect deschis, fotbalistic, la vârste tot mai fragede se investeşte enorm şi se gândesc strategii, pentru progres. Au început să trimită jucători în Europa, pentru a juca la nivelul nostru, sunt interesaţi de cantonamente pe perioade mai lungi în ţări din Europa, vreau să-i conving de faptul că şi România poate reprezenta o soluţie viabilă”.

Campion în China, cu echipa Academiei Henan, la juniori „Under 17”, Pârvu – posesor al Licenţei „PRO” – speră ca, la vară, să regăsească în Liga I şi echipa sa de suflet, Petrolul, unde a jucat – în perioade diferite şi unde a antrenat, ca secund al lui Răzvan Lucescu, o perioadă. „Urez succes Petrolului şi aştept momentul în care va deveni oportună o colaborare. Ştiu că nu este acum, am drumul meu, am realizat lucruri importante în China, Petrolul- de asemenea, are drumul său dar, mai devreme sau mai târziu, în planurile mele va fi şi o nouă experienţă la echipa mea de suflet”, spune antrenorul înaintea revenirii în China.