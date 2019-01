Fostul deputat de Prahova Sebastian Ghiță a anunțat, joi seară, în emisiuni ale unor posturi de televiziune naționale, că a primit azil politic în Serbia și că autoritățile judiciare din statul vecin României au audiat în această privință mai multe persoane din țara noastră.

Ghiță a afirmat că judecătorii sârbi s-au îngrozit la aflarea situațiilor de la Direcția Națională Anticorupție Ploiești, făcând referire la Lucian Onea și Mircea Negulescu “Portocală”. “Am avut o strângere de inimă când am văzut că s-a cerut arestarea lui Onea și a lui Negulescu. Orice om trebuie să ajungă, dacă greșește, în fața unui judecător, dar nu cred că arestarea preventivă trebuie să fie o cutumă”, a mai precizat fostul deputat de Prahova.

De altfel, Sebastian Ghiță a mai menționat că este greu de înțeles cum dosarele durează chiar și cinci ani și nu se descoperă nicio probă care să incrimineze pe nimeni și, totuși, este menținut mandatul de arestare, așa cum se întâmplă în situația sa.

Plecat din țară la finalul anului 2016, fostul deputat de Prahova Sebastian Ghiţă a dezvăluit, joi seară, la România TV, că a primit azil politic în Serbia. Potrivit România TV, Ghiță a subliniat că fraţii Cosma – dar și alți martori din România – au fost audiați în Serbia, iar judecătorii au decis că dosarele instrumentate de DNA pe numele lui Ghiță au motivație politică.

„Vlad şi Andreea Cosma au fost audiaţi în Serbia. Nu aş fi obţinut acest statut de azil politic dacă judecătorii de aici nu ar fi fost convinşi de ce am păţit eu în România, când au văzut că nişte procurori au instigat la falsificarea unor documente. E greu de înţeles pentru orice judecător cum dosarele durează câţiva ani şi nu se găseşte nicio probă directă”, a afirmat Sebastian Ghiță.

Acesta a declarat, de altfel, că nici nu a sperat la acest statut și că, pe de altă parte, autoritățile din Serbia s-au „îngrozit” când au văzut că procurorii au încurajat falsificarea probelor, făcând referire la Lucian Onea și la Mircea Negulescu, de la Direcția Națională Anticorupție Ploiești.

„Mai mult decât atât, polițiștii și judecătorii din Serbia au audiat direct, cu traducător în limba sârbă, acești martori care au spus ce s-a întâmplat în epopeea de la DNA Ploiești și au înțeles foarte bine. De aceea au luat această decizie. E greu de înțeles pentru orice judecător cum dosarele durează doi, trei sau cinci ani și nu se descoperă nicio probă care să incrimineze pe nimeni și totuși este menținut mandatul de arestare”, a mai spus Sebastian Ghiță.

Cu toate acestea, fostul deputat și-a amintit momentul în care a aflat despre propunerea de arestare preventivă a celor doi procurori de la DNA Ploiești: „Am avut o strângere de inimă când am văzut că s-a cerut arestarea lui Onea și Negulescu. Orice om trebuie să ajungă, dacă greșește, în fața unui judecător, dar nu cred că arestarea preventivă trebuie să fie o cutumă. Terorizarea mediatică cu informații servite din dosare și apoi obținerea unor condamnări cu sau fără vinovăție – chestiunile astea s-au întâmplat până zilele acestea în România. Orice om dacă greșește trebuie să ajungă în instanță, procurorul trebuie să demonstreze că este vinovat, nu românii să își arate nevinovăția. Daca îi arestezi și torni tone de lături, îi condamni public. Cum mai poate un om supraviețui acelor acuzații? Totuși, fiecare dintre noi trebuie să-și dorească și pentru noi, dar și pentru alții același tratament. Nu pot eu să spun că nu mai vreau mandat de arestare preventivă, dar vreau să văd pe alții arestați preventiv. Sunt convins că vor fi judecați ca oricare cetățean și dacă au greșit vor fi și pedepsiți”, a menționat Sebastian Ghță, adăugând că are un mandat de arestare preventivă emis în lipsă și ilegal.