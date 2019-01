Violeta Stoica

Creșterea salariilor din sistemul bugetar, inclusiv în administrația publică locală, a condus la o situație care părea de nerezolvat, pentru localitățile prahovene, în cursul anului trecut. Pentru că o parte importantă a bugetelor a fost direcționată în multe dintre primării – cu puține excepții – către funcționare, nemaiexistând fonduri prea multe pentru investiții, singura variantă pentru continuarea sau pentru demararea unor lucrări la obiective de interes local a fost solicitarea de sprijin financiar din partea Consiliului Județean Prahova.

Astfel, de-a lungul anului trecut, prin hotărâri ale consilierilor județeni, au fost alocate zeci de milioane de lei de la bugetul județean pentru investițiile din localități, bani mergând inclusiv în cele două municipii, Ploiești și Câmpina.

Cele mai multe fonduri au fost alocate pentru reparații și modernizări ale infrastructurii rutiere locale, din cei 26,46 milioane de lei programați pentru unitățile administrativ-teritoriale prahovene ca urmare a aprobării acordurilor de parteneriat, peste 11,5 milioane de lei fiind destinați drumurilor.

Consiliul Județean Prahova are posibilitatea de a cofinanța din bugetul propriu, în urma încheierii unor acorduri de parteneriat cu primăriile, lucrările de interes public local.

În 2018, conform datelor furnizate de către reprezentanții Consiliului Județean Prahova, pentru parteneriate cu majoritatea localităților din teritoriul județului s-a alocat suma de aproximativ 26,46 milioane de lei pe parcursul întregului an, cea mai mare sumă mergând la infrastructura rutieră locală, respectiv 11,5 milioane de lei.

Printre zecile de localități care au fost sprijinite financiar pentru diverse investiții în cursul anului trecut, s-au aflat și cele două municipii ale Prahovei. La Ploiești, de exemplu, din bugetul județului s-a alocat suma de 700.000 de lei prin acord de parteneriat, pentru amenajarea Parcului Memorial „Constantin Stere“ de la Bucov și pentru rețeaua de alimentare cu apă și reabilitarea aleilor din incinta acestui parc frecventat de ploieșteni.

Și municipiul Câmpina a primit prin parteneriat fonduri pentru reparații capitale la Căminul energetic din strada Lt.col. Oprescu Adrian (162.000 de lei) și alți 25.000 de lei pentru reabilitarea Șoselei Paltinu.

Sume importante au fost alocate ca urmare a acordurilor de parteneriat semnate cu Consiliul Județean Prahova și celorlalte orașe prahovene: Azuga – 70.000 de lei pentru amenajare căi de acces în incinta Spitalului de Ortopedie și Traumatologie, 151.000 de lei pentru lucrări de construcții, proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru creșterea capacității de înzăpezire zona inferioară a pârtiei Sorica; Băicoi – 600.000 de lei pentru reparații prin așternere de covor bituminos pe străzile de pe raza orașului; Boldești-Scăeni – 700.000 de lei pentru funcționarea unității de Asistență Medico-Socială; Breaza – 200.000 de lei pentru reparație prin asfaltare a străzilor Tălii și 30 Decembrie, până în punct Plai Belia; Bușteni – 1.800.000 de lei pentru modernizarea DC 132 strada Nestor Ureche – Cabana Gura Diham și 400.000 de lei pentru reparații covor asfaltic pe porțiuni din străzile Crinei și Piatra Arsă; Comarnic – 100.000 de lei pentru modernizarea străzii Ghioșești, zona Toplița și 400.000 de lei pentru modernizarea unor porțiuni de drum din cartierele Ghioșești, Poiana, Vatra Sat și Podu Lung; Mizil – 80.000 de lei pentru întreținere covor asfaltic pe străzile 24 Ianuarie și Blajului, 50.000 de lei pentru întreținere teren de sport Liceul „Grigore Tocilescu“, 80.000 de lei pentru dotări și centrale termice la licee, 70.000 de lei pentru dotări cu centrale termice la Spitalul Orăneșesc „Sf. Filofteia“, 160.000 de lei pentru extinderea rețelei de apă și canalizare în zona Cartier; Plopeni – 110.000 de lei pentru reparații străzi, trotuare și parcări, 150.000 de lei pentru lucrări de împrejmuire plasă metalică; Sinaia – 300.000 de lei pentru achiziționarea unei truse laparoscopice la blocul operator al Spitalului Sinaia, 400.000 de lei pentru reparații, reabilitări și modernizări străzi; Slănic – 215.000 de lei pentru lucrări de reparații interioare, zugrăveli și refacerea acoperișului la Casa de Cultură; Urlați – 130.000 de lei pentru reabilitare și modernizare străzi, faza a II-a, respectiv pentru străzile Cricov, Panselelor, Aleea Serii, 16 Februarie, Grădiniței, Stadionului și Libertății; Vălenii de Munte – 800.000 de lei pentru achiziționarea de aparatură medicală la Spitalul Orășenesc Vălenii de Munte, 200.000 de lei pentru elaborare studiu de fezabilitate la varianta ocolitoare a orașului.

Alte zeci de localități din mediul rural au primit sprijin financiar consistent de la bugetul județean, de la reparații și modernizări de drumuri, la reparații de sedii ale unor instituții locale, pentru realizarea sau pentru extinderea de rețele de apă, canalizare sau de gaze naturale, dar și pentru lucrări destinate îmbunătățirii condițiilor din școlile în care învață elevii comunelor prahovene.

Din păcate, la final de an, respectiv la 31 decembrie 2018, nu toate primăriile care au primit fonduri de la Consiliul Județean Prahova – ca urmare a acordurilor de parteneriat – le-au și cheltuit. Exemple în acest sens sunt Primăria Puchenii Mari, unde au rămas nedecontați banii primiți pentru construirea unui centru pentru situații de urgență, în sumă de 125.000 de lei, Primăria Câmpina, care nu a folosit fondurile primite de la bugetul județului pentru reparațiile capitale la Căminul energetic (162.000 de lei), Păcureți – 150.000 de lei destinați modernizării unor drumuri locale, exemplele putând continua. Din suma totală alocată pentru sprijinirea realizării investițiilor în aproape toate localitățile din județ, au rămas necheltuiți la finalul anului trecut 3,4 milioane de lei.