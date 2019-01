Petre Apostol

Ieri, reprezentanţii Federaţiei Române de Rugby au anunţat programul returului din Divizia Naţională de Juniori U15, competiţie la care printre favoritele la medalii se numără şi CS Aurora Băicoi. Echipa prahoveană, antrenată de Florin Bonea, Daniel Nainer şi Mihai Ionescu, este lideră a ierarhiei în Regiunea Muntenia, câştigând toate cele trei partide disputate în prima parte a sezonului.

De altfel, generaţia actuală a formaţiei din Băicoi a reuşit, în sezonul trecut, la categoria U14, să devină campioană a Munteniei şi a obţinut medaliile de bronz în Circuitul Naţional.

Returul Diviziei Naţionale de Juniori U15 este programat să înceapă în luna aprilie, Aurora Băicoi urmând să debuteze în deplasare, pe terenul formaţiei ACS Flamingo Bucureşti, ultima clasată a ierarhiei. De asemenea, s-a stabilit şi perioada în care este programat turneul final, lupta pentru medalii între cele mai bune formaţii din cele trei regiuni ale competiţiei (Muntenia, Moldova şi Transilvania) urmând să se decidă între 19 şi 26 mai.

Programul complet al returului din Regiunea Muntenia este următorul:

Etapa a VI-a, 07 aprilie 2019

ACS Flamingo – CS Aurora Băicoi, ora 11:00

LPS Constanţa – AS RC Antonio Jr., ora 13:00

Etapa a VII-a, 14 aprilie 2019

AS RC Antonio Jr. – CSOV Pantelimon, ora 11:00

CS Aurora Băicoi – LPS Constanţa, ora 14:00

Etapa a VIII-a, 21 aprilie 2019

ACS Flamingo – LPS Constanţa, ora 14:00

ACSOV Pantelimon – CS Aurora Băicoi, 12:00

Etapa a IX-a, 05 mai 2019

ACS Flamingo – ACSOV Pantelimon, ora 12:00

CS Aurora Băicoi – AS RC Antonio Jr., ora 12:00

Etapa a X-a, 12 mai 2019

ACS Flamingo – AS RC Antonio Jr., ora 13:00

ACSOV Pantelimon – LPS Constanţa, ora 13:00