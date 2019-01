Luiza Rădulescu Pintilie

Sâmbătă, 26 ianuarie, Mizilul devine, din nou, o interesantă şi inedită capitală culturală, sub semnul a două cunoscute personaje – Romeo şi Julieta – intrate nu numai în literatură, ci şi în viaţa acestei aşezări şi a unei lumi care “trebuie descifrată în cheie parodică, sub zodia lui Caragiale”, după cum au decretat, încă de la cea dintâi ediţie, organizatorii Festivalului Internaţional de Poezie şi Epigramă “Romeo şi Julieta la Mizil”. Ajuns la cea de-a XII-a ediţie, festivalul a fost iniţiat de Liceul Teoretic “Grigore Tocilescu”Mizil şi însufleţit, ediţie după ediţie, de profesorii Victor Minea şi Laurenţiu Bădicioiu, fiind organizat de Fundaţia Culturală “Romeo şi Julieta la Mizil “ şi susţinut de Ministerul Educaţiei Naţionale, Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova, Casa Corpului Didactic, în parteneriat media cu Radio România Actualităţi şi TVR.

Aproape 5000 de concurenţi şi-au legat până acum numele, dar şi… sufletul de istoria festivalului, cunoscut şi recunoscut deja în multele colţuri de lume în care trăiesc români, trimiţându – şi creaţiile pentru cele două secţiuni – Poezie şi Epigrame însoţite, în versuri şi… poante, de dovada dorului de “acasă” şi a talentului pe care e ştiut că românii îl au în sânge! Iar în fiecare ianuarie – cum se va întâmpla şi de această dată – Mizilul şi Liceul Teoretic “Grigore Tocilescu” devin un frumos spaţiu ce uneşte inimi, spirit, prietenie.

La festivitatea de premiere ce va avea loc la acest sfârşit de premiere, şi-au anunţat participarea preşedintele Academiei Române- acad.prof.univ.dr.Ioan Aurel Pop, preşedintele Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova – Arcadie Suceveanu, ministrul Educaţiei Ecaterina Andronescu, prof. univ.dr Ştefan Cazimir, rectorul Mihnea Costoiu, acad. Nicolae Dabija, acad.Vasile Tărâţeanu, prorector Elena Nechita, prorector Cristian Litan, prof.Doru Dumitrescu.

Festivalul Internațional de Poezie și Epigramă „Romeo și Julieta la Mizil” a început în anul 2007, la 100 de ani de la publicarea comediei omonime, al cărei autor este mizileanul George Ranetti. După câtâ trăire şi iubire a adunat în jurul său, după câte ecouri a făcut să vibreze de la cea dintâi ediţie până la cea de-acum, sunt din ce în ce mai multe şanse ca şi istoria acestui festival să marcheze, într-o zi, primul secol de existenţă , continuând tradiţia moştenirii seculare sub care s-a născut !