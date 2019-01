• Tot el, ne-a liniştit: va fi reparat

• Veste proastă, veste bună: scade numărul salvatorilor; are cine-i înlocui

Fl. Tănăsescu

Prezent, ieri, la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) “Șerban Cantacuzino” Ploiești, secretarul de stat Raed Arafat ne-a pus pe jar: “Avem 36 de unități subordonate IGSU, care prezintă riscul de a se prăbuși în caz de cutremur. Una dintre ele este la Mizil. Deci, într-o astfel de situație, cine mai intervine, dacă pomperii sunt prinși sub dărâmături ?”. Însă, tot Raed Arafat a stins … focul, afirmând că, mulțumită unui împrumut de la Banca Mondială, în sumă de 50 de milioane de euro, respectivele clădiri – inclusiv cea de la Mizil ! – , care adăpostesc pompierii și autospecialele de intervenție vor fi renovate/ consolidate.

Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a venit ieri la Ploiești cu o veste proastă și una bună. Începem cu cea proastă: numărul salvatorilor se micșorează, an de an, prin ieșirea la pensie ! Vestea bună: “Noroc cu Școala de Pompieri și Protecție Civilă ” Pavel Zăgănescu”, care funcționează aici, la dumneavoastră, în județ, care organizează examene de admitere tot mai dese, iar durata de școlarizare a fost scurată de la doi ani la opt luni. Opt luni nu înseamnă puțin câtă vreme, în alte state europene, cum ar fi Germania, de exemplu, durata de pregătire a unui pompier este de șase luni. Deci, există înlocuitori pentru cei care ies din sistem”.

În fapt, ieri, ca să nu alarmăm și noi populația inutil, atât secretarul de stat Raed Arafat, cât și prefectul județului – Mădălina Lupea și președintele Consiliului Județean – Bogdan Toader au mulțumit pompierilor de la ISU Prahova pentru intervențiile fără de care nu că ar fi sărit în aer județul, dar am fi avut parte de nenorociri peste nenorociri.

Unul dintre argumente vizavi de nenorociri a fost adus de către prefectul Mădălina Lupea: “ În cursul anului trecut, peste jumătate dintre cele 104 localități din Prahova, au fost afectate de fenomene meteo – hidrologice, dar, mulțumită angajaților de la ISU Prahova, am trecut cu bine peste astfel de evenimente. Și, pe această cale, îi felicit ! Și, nu în ultimul rând, le doresc ca nimic să nu-i abată de la calea pe care au urmat-o până acum”.

Numai cuvinte de bine a avut și președintele Consiliului Județean, Bogdan Toader, care a ținut să precizeze: “Remarcabilă este și reducerea timpilor de intervenție a echipajelor ISU Prahova, atât datorită achiziționării de autospeciale, cât și înființării a două noi centre SMURD, la Comaranic și Balta Doamnei”. În plus, tot Bogdan Toader a spulberat temerile de care aminteam mai sus ( în cazul în care cade Centrul ISU de la Mizil peste pompieri, cine mai intervine?), afirmând că “acesta va avea parte de reparații capitale și modernizări, cu finanțare de la Banca Mondială”. Neuitând, firește, să dea Cezarului ce-i al Cezarului: “Pompierii militari prahoveni merită tot respectul, pentru că ne vin în ajutor în momente critice și se sacrifică, deseori, pentru binele nostru”.

Mulțumirile și promisiunile amintite mai sus au venit ca o consecință a raportului prezentat de către inspectorul șef al ISU Prahova, colonel Mihai Drăgan. Nu înșirăm, astăzi, cifrele prezentate de către acesta – număr de intervenții ale echipajelor SMURD ca urmare a accidentelor rutiere, cifra caselor cuprinse de flăcări la care au intervenit pompierii, numărul persoanelor ( și mai ales al copiilor) salvate etc, etc. La acest aspect ne vom referi într-un număr viitor al ziarului.

Nu putem omite, însă, faptul că, în cursul anului trecut, potrivit șefului ISU Prahova, în urma controalelor desfășurate de către reprezentanții de specialitate ai instituției, au fost constatate 3.322 de deficiențe, în acest context fiind aplicate, atenție !, 5.047 de sancțiuni contravenționale, dintre care 4.265 de avertismente și 696 de amenzi ( 666 date persoanelor juridice și 30 – persoanelor fizice), în cuantum de – și mai mare atenție! – 3.902.000 de lei ( 3.875.5000 de lei persoanelor juridice și, respectiv, 26.500 de lei – persoanelor fizice).

Replica lui Raed Arafat la aflarea respectivelor sancțiuni a fost: “ Sigur, rolul pompierilor nu este de a da amenzi. Pe de altă parte, sunt convins că, înainte de sancționarea pecuniară, au mai fost controale preventive la cei amendați, sunt sigur că pompierii prahoveni i-au sfătuit pe cei găsiți în neregulă să se conformeze legilor, dar în zadar. Așa că, decât să avem un nou caz << Colectiv>>, mai bine să sancționăm. Nu de alta, dar indiferența ucide oameni !”.

Iar cuvintele de încheiere adresate de către secretarul de stat – “Sper ca 2019 să fie pentru dumneavoastră, pompierii prahoveni, un an mai ușor decât anul trecut, și mai greu decât anul viitor !” – spune multe, chiar dacă trebuie citit de două ori pentru a fi înțeles…

Iar dincolo de laude, dați-ne voie să avem și noi un cuvânt critic de adus atât prefectului și, de ce nu?, și președintelui Consiliului Județean: La unul dintre bilanțurile din anii trecuți, prefectul Rodica Paraschiv nu a uitat să laude promptitudinea purtătorului de cuvânt, Raluca Vasiloae, în a informa presa, indiferent că-i miezul zilei sau trecut de miezul nopții, dacă “arde Prahova”. Ieri, nu s-a întâmplat acest lucru. Poate la anul…