Președintele Klaus Iohannis a retrimis în Parlament modificările aduse Legii Educației, considerând că schimbările privind reducerea numărului de ore din învățământul primar, gimnazial și liceal sunt făcute „din pix”, a anunțat ieri consilierul prezidențial Ligia Deca. Ea a mai spus că modificările ar duce și la un val de concedieri în sistemul de învățământ, potrivit Agerpres. Consilierul de stat pe probleme de educație a declarat că modificările asupra Legii Educației 1/2011 au fost făcute fără a exista o analiză asupra impactului și vor duce la bulversări în sistemul de învățământ. „Motivul reexaminării îl reprezintă măsurile introduse la articolul 1, punctul 4, prin care se realizează reducerea «din pix» a numărului de ore din ciclul primar, gimnazial şi liceal începând cu următorul an şcolar. Astfel, potrivit acestor noi reglementări, numărul de ore alocat disciplinelor din planurile cadru de învăţământ este în medie de 20 de ore pe săptămână la învăţământul primar, 25 la învăţământul gimnazial şi 30 de ore pe săptămână la învăţământul liceal. Această modificare abruptă a Legii educaţiei naţionale, fără nicio analiză de impact, riscă să producă efecte negative în cascadă pentru comunitatea şcolară, fapt semnalat inclusiv de organizaţii reprezentative la nivel naţional ale elevilor, dascălilor şi părinţilor. Demersul denotă lipsa unei strategii şi a unei viziuni pe termen mediu şi lung în acest sector esenţial pentru viitorul României”, a explicat Deca într-o conferinţă de presă. Potrivit acesteia, reducerea numărului de ore va însemna și un val de concedieri în sistemul de învățământ. De asemenea, Deca a spus că, potrivit modificărilor, planurile cadru ar urma să fie schimbate printr-un proces făcut „pe genunchi” și se poate ajunge în situația absurdă în care elevii de gimnaziu să fie școlarizați după trei planuri cadru. „Aceste modificări riscă să afecteze calitatea și coerența procesului educațional”, a mai afirmat Ligia Deca. Legat de valul de concedieri la care s-a referit, întrebată dacă are o analiză de impact, Deca a spus că a primit semnale de la federații sindicale că fiecare oră în minus înseamnă o reducere masivă a normei și deci a numărului de dascăli.

„Nu avem o analiză de impact câte ore se reduc și câți profesori. Ne-au transmis că, probabil, vor exista mii de posturi disponibilizate”, a precizat ea.

În cererea de reexaminare transmisă ieri Parlamentului, Administrația prezidențială precizează că Ministerul Educației este unicul în măsură să stabilească într-un mod fundamentat științific numărul de ore săptămânale pentru fiecare an, nivel, formă de studiu și modul de pregătire, astfel încât acestea să corespundă profilului absolventului și să fie corelate cu instrumentele și modalitățile de predare și evaluare. „De aceea, considerăm că ar fi oportun ca aceste reglementări să fie stabilite la nivel de legislație secundară, la fel ca în prezent, pe baza unor dezbateri și a unor evaluări de impact cu privire la consecințele viitoare asupra sistemului educațional în ansamblu și care să impună în mod expres și modificarea celorlalte dispoziții, în mod corespunzător”.

Președinția mai spune că ar trebui să existe o dezbatere privind reducerea încărcării orare a programelor școlare și o dimensionare a timpului petrecut la școală de către elevi în acord cu capacitatea lor, etapele de dezvoltare psiho-emoțională a acestora, precum și cu profilul absolventului. „Apreciem că o asemenea modificare impromptu a Legii nr. 1/2011, fără o analiză completă a efectelor generate, nu este oportună”, mai arată Președinția.