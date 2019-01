Naţiunile care au datorii externe prea mari îşi pierd suveranitatea, intrând sub controlul unor forţe nedemocratice, afirmă Mario Draghi, preşedintele Băncii Centrale Europene (BCE), citat de site-ul cotidianului Il Messaggero, potrivit Mediafax.

„O ţară îşi pierde suveranitatea când gradul de îndatorare este prea mare”, întrucât în acel punct „pieţele financiare sunt cele care iau decizii”, iar orice decizie politică intră „în atenţia pieţelor, adică a unor persoane care nu votează şi sunt în afara procesului democratic de control”, a declarat Mario Draghi în Parlamentul European.

„Datoriile ţărilor sunt rezultatul deciziilor politice ale guvernelor, iar suveranitatea se pierde din cauza politicilor greşite”, a atras atenţia preşedintele Băncii Centrale Europene.

„Pentru a obţine deplin avantajele monedei euro, sunt necesare aceleaşi componente care au făcut euro o realitate în anul 1999″, a argumentat Mario Draghi, pledând pentru reforme structurale în zona euro şi la nivelul întregii Uniuni Europene. „Pe de o parte, sunt necesare reforme la nivel naţional pentru promovarea unei convergenţe economice sustenabile. În toate sistemele monetare, potenţialul de creştere economică se poate obţine doar prin eforturile continue pentru reforme. Pe de altă parte, Europa poate face diferenţa, susţinând şi facilitând aceste eforturi pentru reforme. Comunitatea noastră reprezintă un avantaj competitiv unic şi trebuie să profităm de acest lucru”, a explicat Mario Draghi.

„Datorită eforturilor tuturor cetăţenilor europeni, zona euro a depăşit criza, obţinând rezultate tangibile”, respectiv 22 de trimestre consecutive de creştere economică şi o rată a şomajului la cel mai mic nivel din ultimii zece ani. Dar în ultimele luni au apărut „date despre rezultate sub aşteptări” şi „persistă incertitudini, în principal legate de factori geopolitici, iar ameninţarea protecţionismului afectează sentimentul economic. Euro a fost concepută pentru a fi o monedă stabilă, de încredere şi a garantat stabilitatea preţurilor timp de două decenii. Astăzi, în cele 19 ţări care fac parte din zona euro sunt 20 de milioane de europeni care au locuri de muncă în plus faţă de acum 20 de ani. De la crearea euro, rata de participare la forţa de muncă a trecut de la 59% la 67%, cel mai înalt nivel din istorie”, a subliniat preşedintele BCE.