Marcel Marin

Reunirea lotului petrolist a avut loc aseară, pe stadionul „Ilie Oană”, în prezenţa a aproximativ 400 de fani, antrenorul Mugur Cornăţeanu având la dispoziţie un lot… extins, de 27 de jucători!

Principalele noutăţi sunt la capitolul „jucători under 21”, unde au sosit trei jucători noi, de la echipe de Liga I, care vor veni, toţi, cel mai probabil sub formă de împrumut! Este vorba despre portarul de la FC Botoşani Ianoş Brînză (20 de ani), de fundaşul de bandă Florin Borţa (20 de ani, venit de la CSU Craiova) şi de atacantul „dinamovist” Robert Moldoveanu (19 ani), toţi prezentându-se, de ieri, la antrenamente.

În plus, au fost promovaţi cinci juniori de 15-16 ani, din propria pepinieră, desigur, în cazul acestora fiind de discutat dacă vor reuşi să şi „prindă” turneul din Antalya, cea mai importantă perioadă a pregătirii de iarnă, turneu care va demara la finele acestei luni. Este vorba despre Mario Bratu, Mihai Constantinescu, Daniel Enache, Fabian Sotir şi Alexandru Radu, care au trăit, la rândul lor, mândria” de a fi aplaudaţi la primul antrenament din 2019.

Antoche învoit, Rusu vine astăzi

Pe lista noutăţilor s-a aflat, aşa cum se anticipa, şi mijlocaşul grec Kozoronis Chrysovalantis, 26 de ani, ultima dată la Ergotelis, lista noutăţilor certe urmând să fie completată cu atacantul Bogdan Rus – care va veni de la Hermanstadt, astăzi. A lipsit, de la prima „mişcare”, Antoche, învoit pentru o zi, lotul urmând să suporte, desigur, unele „schimbări din mers” şi zilele următoare, funcţie de rezultatul negocierilor privind transferurile.

Lotul prezent la reunire

Bolboaşă, Tordai, Brînză – portari

Ţigănaşu, Cazan, Velisar, Ghinga, Olaru, Ţicu, Plămadă, Rus (revenit de la CS Afumaţi, unde a fost împrumutat în tur), Borţa, Enache – fundaşi

Marinescu, N. Popescu, Saim Tudor, Chindriş, Ştefănescu, Bratu, Kozoronys, Constantinescu, Al. Radu – mijlocaşi

Herea, Arnăutu, Grecu, Moldoveanu, Sotir – atacanţi

A reînceput şi vânzarea de abonamente

Începând de ieri, la casa de bilete a stadionului „Ilie Oană” au fost puse în vânzare abonamentele valabile pentru partidele pe care FC Petrolul Ploieşti le va susţine, pe teren propriu, în primăvara acestui an, contând pentru returul stagiunii 2018-2019.

Preţurile abonamentelor sunt următoarele:

Peluze – 55 lei.

Tribuna II – 85 lei;

Tribuna I – 145 lei;

Tribuna 0 – 185 lei.

În eşalonul secund, în acest moment, mai sunt de disputat 17 jocuri oficiale, dintre cele 19 ale returului. Petrolul mai are de jucat pe teren propriu 8 meciuri, cu Metaloglobus, Enegeticianul, U. Cluj, FC Argeş, Daco-Getica, Dacia Unirea Brăila, ACS Poli Timişoara şi Academica Clinceni.

Casa de bilete va fi deschisă de luni până vineri, între orele 09.00-16.30, iar în săptămâna premergătoare primului joc oficial de pe “Ilie Oană”, din 2019, nu vor fi emise abonamente (oferta actuală fiind valabilă, practic, până în 22 februarie)!

Frîncu a plecat de la Farul, Păun rămâne

Unul dintre foştii jucători ai Petrolului, prahoveanul Gabi Frîncu (foto), a rămas liber de contract, Farul – club finanţat de fostul internaţional Ciprian Marica – luând decizia de a-i rezilia contractul, lista disponibilizărilor de la echipa constănţeană ajungând la nu mai puţin de 13 jucători!

„După aproape 6 luni, cu entuziasm şi dorinţa unui nou început, pentru mine începe o altă etapă. Fotbalul înseamnă din perspectiva mea: pasiune, disciplină, respect, plăcere, satisfacţii, împlinire, prietenie, fair-play şi educaţie, motiv pentru care drumul meu alături de SSC Farul Constanţa se termină. Vreau să mulţumesc celor din staff-ul tehnic şi conducerii clubului pentru lecţia care m-a determinat să progresez şi să conştientizez că sunt mai bun şi le urez succes în realizarea obiectivelor“, a anunţat chiar jucătorul, pe propria pagină de facebook!

Gabriel Frîncu a evoluat în doar cinci meciuri, 450 de minute în total, pentru SSC Farul în prima parte a sezonului Ligii 2, fostul fotbalist de la Conpet, Astra, FC Zagon, FC Braşov, Unirea Tărlungeni, Othellos, ASIL şi Petrolul anunţând că “îmi caut, deja, alt angajament, cel mai probabil aproape de Bucureşti, tot la nivelul eşalonului doi, sper”, Metaloglobus şi CS Baloteşti (care, de ieri a rămas fără antrenor principal, Fane Nofitovici demisionând) fiind printre variante.

În schimb, al doilea “petrolist” aflat la Farul, Georgian Păun, este sigur de poziţia sa sub comanda lui Petre Grigoraş şi pentru retur, când constănţenii speră să evite retrogradarea.