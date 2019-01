Violeta Stoica

Salvarea transportului în comun ploieștean și îmbunătățirea condițiilor de călătorie pentru locuitorii orașului ar putea să vină de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. După lansarea licitației pentru achiziția de autobuze electrice noi, MDRAP a demarat și procedura privind cumpărarea de 20 de tramvaie noi pentru Primăria Ploiești, în baza unui acord de parteneriat încheiat între cele două instituții publice.

Zece dintre tramvaie ar urma să fie folosite pe traseul 101, iar celelalte zece – pe traseul 102, valoarea estimată a mijloacelor de transport destinate Ploieștiului fiind de 160 de milioane de lei.

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice din România, în parteneriat cu orașele România, implementează un proiect comun pentru achiziția de material rulant modern cu zero emisii, vizându-se îmbunătățirea transportului public urban și facilitarea tranziției de paradigmă în direcția mobilității urbane durabile. Proiectul este cofinanțat din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020.

Trebuie menționat, însă, că procedura de achiziție lansată de către MDRAP a fost inițiată sub incidența clauzei suspensive, în sensul că semnarea contractelor de furnizare a tramvaielor se va realiza sub rezerva semnării contractului de finanțare, respectiv sub rezerva obținerii fondurilor europene necesare cumpărării mijloacelor de transport în comun.