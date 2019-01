Violeta Stoica

Documente prezentate sâmbătă seară de posturi naționale de televiziune pun sub semnul întrebării modul în care a fost emis, în anul 2017, mandatul de arestare preventivă împotriva fostului deputat de Prahova Sebastian Ghiță.

La România TV, Sebastian Ghiță a prezentat noi documente din care reiese că mandatul de arestare emis de un judecător de la o instanță din Prahova a fost dispus fără ca avocații săi să fie citați, fostul deputat de Prahova fiind reprezentat de un avocat din oficiu care, potrivit declarațiilor sale, nu i-a apărat interesele în fața judecătorului de drepturi și libertăți de la Curtea de Apel Ploiești.

Judecătorul care a avut pe rol cererea de arestare preventivă depusă de DNA Ploiești, Gheorghe Casandrescu, a acceptat cererea procurorului care reprezenta în instanță Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești și a dispus emiterea unui nou mandat de arestare pe numele lui Ghiță, fără ca avocatul din oficiu să aibă ceva de obiectat.

Foarte ciudat a fost însă cursul dosarului privind arestarea, pentru că decizii contradictorii s-au succedat într-un interval de câteva luni, ceea ce ridică semne de întrebare privind legalitatea emiterii mandatului împotriva fostului deputat de Prahova.

În primăvara anului 2017, mai precis în luna martie, un judecător al secţiei de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Prahova admite cererea de arestare pe numele lui Sebastian Ghiţă formulată de procurorii de la Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploieşti, decizie contestată prin intermediul avocaților săi de către fostul deputat de Prahova, plecat din țară la finalul anului 2016.

De aici începe o adevărată ciudățenie în cursul termenelor privind contestația depusă de avocații lui Sebastian Ghiță la decizia emiterii mandatului de arestare de către judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Prahova.

Iată succesiunea termenelor de judecată: 03.04.2017: S-a admis contestaţia formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie D.N.A.-SERVICIUL TERITORIAL PLOIEŞTI împotriva încheierii nr.98/15.03.2017 pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Prahova și se desfiinţează în parte încheierea contestată. Astfel, la termenul menționat, s-a dispus arestarea preventivă a lui Sebastian Ghiță. Definitivă.

14.04.2017: La acest nou termen, judecătorul de la Curtea de Apel Ploiești admite… contestaţia la executare formulată de D.N.A. – Serviciul Teritorial Ploieşti și dispune anularea mandatului de arestare preventivă nr.88/UP emis la 15 martie 2017 de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Prahova în baza încheierii nr.98/15.03.2017 şi mandatului de arestare preventivă nr.1 emis la 03.04.2017 de către judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Ploieşti în baza încheierii din 03.04.2017 (n.n. – deci s-a anulat mandatul dat cu doar două săptămâni înainte), ambele încheieri pronunţate în dosarul nr.1398/105/2017. Dispune emiterea unui nou mandat de arestare preventivă faţă de Sebastian Ghiță. De această dată, la finalul soluției dată de judecătorul de drepturi și libertăți se menționează: “Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 14.04.2017”.

20.04.2017: La acest termen, se dispune “îndreptarea erorii materiale strecurată în minuta şi dispozitivul sentinţei penale nr.102/14.04.2017, în sensul că în mod greşit s-a menţionat, referitor la calea de atac, ca fiind ”Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare” în loc de “Definitivă” cum este corect. Definitivă. Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu astăzi, 20.04.2017.

Istoria emiterii acestui mandat de arestare preventivă împotriva lui Sebastian Ghiță nu s-a încheiat nici aici, pentru că, la 30.08.2017, se respinge ca neîntemeiată sesizarea din oficiu, în sensul îndreptării erorii materiale din sentinţa penală nr. 102/14 aprilie 2017 pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti – Secţia Penală şi Pentru Cauze cu Minori şi de Familie în dosarul nr. 1398/105/2017.

Ce rezultă din documentele prezentate de România TV și din încheierile de ședință (anterior prezentate), de pe portalul instanțelor de judecată? Că decizia prin care se emitea mandatul de arestare putea fi atacată în termen de 3 zile, fără însă ca avocaţii personali ai lui Sebastian Ghiţă să fi fost înştiinţaţi de acest lucru, după cum a afirmat fostul deputat de Prahova. La numai o săptămână, se dispune îndreptarea erorii, ceea ce a însemnat că decizia nu mai putea fi atacată.

• Cine este judecătorul “de drepturi și libertăţi”

Sebastian Ghiță a anunțat, sâmbătă seară, că va depune plângere împotriva lui Gheorghe Casandrescu, magistratul de la Curtea de Apel Ploiești care a decis emiterea mandatului de arestare preventivă pe numele său, în primăvara anului 2017. Pe de altă parte, însă, Ghiță a precizat că are informații că respectivul judecător a fost procuror anterior venirii la Curtea de Apel Ploiești.

Într-adevăr, Gheorghe Casandrescu, judecătorul de drepturi și libertăți care a emis / anulat / reemis mandatul de arestare pe numele lui Sebastian Ghiță, a îndeplinit funcția de procuror/ procuror cu funcții de conducere la parchete din județul Dâmbovița. Mai mult decât atât, prin anul 2007, Casandrescu a fost în atenția Inspecției Judiciare, care a întocmit nota Nr. 1821/bis/IJ/2006/173/SIP/2007 la finalul unor verificări la Parchetul de pe lângă Judecătoria Pucioasa, având ca obiectiv eficienţa managementului prim-procurorului Gheorghe Casandrescu, document din care reiese că, la vremea respectivă, magistratul respectiv s-ar fi aflat și în atenția Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești.

După ce anterior a mai încercat să treacă din funcția de procuror în aceea de judecător, Casandrescu a reușit ca, în anul 2014, să intre în rândul magistraților, după ce fostul președinte Traian Băsescu a semnat, în luna decembrie a acelui an, decretul privind eliberarea din funcţia de prim-procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa şi numirea în funcţia de judecător la Tribunalul Dâmboviţa a lui Gheorghe Casandrescu, ajuns ulterior, prin delegare, la Curtea de Apel Ploiești.

Cariera în funcția de judecător a celui menționat s-a încheiat cu un an și jumătate în urmă, după ce, la 20 iulie 2017, Klaus Iohannis a semnat un alt decret, privind eliberarea lui Gheorghe Casandrescu, prin pensionare, din funcția de judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Dâmbovița, delegat la Curtea de Apel Ploiești, de la data de 1 august 2017.