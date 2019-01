Parchetul General a dispus, ieri, prelungirea măsurii preventive a controlului judiciar faţă de fostul şef al DNA Ploieşti Lucian Onea şi fostul procuror Mircea Negulescu pentru încă 30 de zile, informează România TV şi Antena 3 ,în paralel desfăşurându-se noi audieri. Afaceristul Vlad Constantin, zis Şomeru, a fost chemat la audieri la Parchetul General în dosarul procurorilor DNA Ploieşti. Afaceristul a adus și telefoanele pe care a discutat cu Mircea Negulescu, iar înregistrările vor fi analizate şi depuse ca proba la dosar.

Lucian Onea este urmărit penal pentru săvârşirea infracţiunilor de participaţie improprie sub forma complicităţii la favorizarea făptuitorului, represiune nedreaptă şi cercetare abuzivă, constituirea unui grup infracţional organizat, inducerea în eroare a organelor judiciare, fals intelectual, uz de fals, divulgarea informaţiilor secrete de stat, abuz în serviciu, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Fostul procuror Mircea Negulescu este urmărit penal pentru participaţie improprie, sub forma complicităţii, la infracţiunea de inducere în eroare a organelor judiciare şi complicitate la infracţiunea de represiune nedreaptă.

Potrivit Parchetului General, Lucian Onea şi fostul procuror Mircea Negulescu l-au determinat prin constrângere pe fostul deputat Vlad Cosma, ameninţându-l în mod direct că o vor inculpa pe sora acestuia, Andreea Cosma, să întocmească în fals o sesizare pe un alt nume şi tabele/liste cu alegători din Republica Moldova, documente din care să rezulte că alegătorii ar fi primit bani drept „mită electorală”. Documentele au fost expediate prin fax şi poştă din Chişinău la DNA Ploieşti.

Parchetul mai arată că, deşi ştia că probele sunt ticluite în mod mincinos de Vlad Cosma, Lucian Onea a solicitat Tribunalului Prahova arestarea preventivă a unui inculpat pentru infracţiunea de corupere a alegătorilor, prezentând instanţei, drept probe, documentele ticluite.