Violeta Stoica

Două proiecte finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, inițiate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, au intrat în perioada de implementare, după ce au trecut de evaluare la Ministerul Dezvoltării Regionale și după ce au fost semnate contractele de finanțare.

Cele două proiecte, în care DGASPC are partener Consiliul Județean Prahova, vizează înființarea a două grupuri de locuințe protejate în satul Călinești din comuna Florești, destinate persoanelor cu dizabilități, în special celor care sunt în prezent beneficiari ai serviciilor Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap Călinești.

Primul proiect are ca scop înființarea unui ansamblu format din două locuințe protejate și a unui centru de zi și are o valoare totală de 3,84 milioane de lei, iar cel de-al doilea – înființarea unui ansamblu de trei locuințe și a unui centru de zi, valoarea de această dată ridicându-se la aproape 5,2 milioane de lei.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova va restructura centrul actual de la Călinești și va dezvolta servicii specifice de recuperare pentru beneficiari, dar și pentru locuitorii din zonă care au nevoie de acest tip de serviciu, în centre de zi.

Conform proiectelor, locuințele protejate vor asigura găzduirea pe perioadă determinată sau nedeterminată pentru persoanele adulte cu dizabilități, iar cele cinci case din cele două ansambluri vor fi dotate cu mobilier potrivit nevoilor beneficiarilor, cu aparatură specifică, cu bucătărie și grupuri sanitare.

Pe de altă parte, cele două centre de zi pentru persoane cu handicap vor fi înființate cu scopul de a permite accesul la servicii de recuperare sau de reabilitare pentru circa 30 de persoane, aici putând avea acces și persoanele cu dizabilități din comunitatea locală.