N.Dumitrescu

Având în vedere evoluţiile înregistrate în sezonul gripal şi posibilitatea tot mai accentuată de instituire a epidemiei de gripă, situaţie luată în calcul la nivelul Ministerului Sănătăţii, potrivit declaraţiilor făcute ieri de ministrul Sorina Pintea, viceprimarul Cristian Ganea a anunţat, ieri dimineaţă, la ora 10.30, în cadrul unei conferinţe de presă, că are informaţii conform cărora “în Ploieşti au fost confirmate patru cazuri de gripă în rândul populaţiei şcolare” – două la Creşa nr. 23, un caz la Creşa nr. 10 şi un altul la Grădiniţa “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”. Potrivit acestuia, având în vedere înregistrarea acestor cazuri, începând de ieri s-a dispus să fie efectuate în Ploieşti acţiuni de dezinfecţie în toate creșele, grădinițele, școlile și liceele, înclusiv astăzi şi mâine. Întrebat, în acelaşi cadru, ce măsuri au fost luate la nivelul unităţilor sanitare aflate în subordinea Primăriei Ploieşti – respectiv la Spitalul Municipal şi la cel de Pediatrie – viceprimarul a declarat că nu s-a luat în calcul posibilitatea instituirii carantinei, dar în cazul ambelor spitale s-a redus programul de vizite la pacienţii internaţi. Ulterior aveam să constatăm că la Spitalul de Pediatrie, chiar pe uşa de la intrare, că este postat următorul anunţ:”Din cauza contextului epidemiologic din oraş, se diminuează programul de vizită a bolnavilor pe perioadă neterminată de timp.Programul este: de luni până vineri, între orele 16.00 -18.00; sâmbătă şi duminică, între orele 10.00 – 12.00; 15.00-17.00. Vizita va fi efectuată de către o singură persoană adultă, fără a fi însoţită de copii”.

Pornind de la cele prezentate de viceprimarul Ploieştiului, am ţinut să aflăm o situaţie exactă asupra cazurilor de viroze şi gripă confirmate la nivelul întregului judeţ Prahova. Însă, abia după repetate insistenţe, la nivelul Direcţiei de Sănătate Publică şi a Instituţiei Prefectului Judeţului Prahova, trei ore mai târziu a fost postat, pe site-ul primei instituţii, un comunicat de presă. Din păcate, informaţiile nu erau cele aşteptate, în document făcându-se referire, printre altele, a faptului că pe data de 15 ianuarie a.c. a fost dat publicităţii un document referitor la recomandările făcute populaţiei în vederea prevenirii extinderii cazurilor de gripă şi a infecţiilor respiratori acute ale căilor respiratorii superioare, şi ni se recomandă să consultăm, printre altele, site-ul Centrului naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile. Ceea ce am şi făcut, datele referindu-se la nivelul săptămânii 14 ianuarie – 20 ianuarie 2019, în judeţul Prahova înregistrându-se, în acest interval de timp menţionat, din păcate, cinci cazuri de decese confirmate cu virus gripal, şi un total de 26 de cazuri de gripă, dintre care 23 de cazuri de gripă A, subtip H1 şi trei cazuri de gripă A, subtip H3.

După alte insistenţe, DSP Prahova a revenit cu câteva detalii într-un nou comunicat, pe care îl redăm integral: ”În conformitate cu metodologia de Supraveghere a Gripei, a Infecţiilor Respiratorii Acute şi a Infecţiilor Respiratorii Acute Severe pentru anul 2018-2019 elaborată de Institutul Naţional de Sănătate Publică Prahova, raportarea cazurilor de infecţii respiratorii şi gripă se face săptămânal pentru săptămâna anterioară de raportare. În săptămâna de raportare 3/2019 (14 -20.01.2019) s-au înregistrat 6.405 cazuri de infecţii acute ale căilor respiratorii superioare, 1.133 de pneumonii şi 95 de cazuri de gripă clinică. De la începutul sezonului de supraveghere (săptămâna 40 a anului 2018) au fost înregistrate 122 de cazuri de gripă din care au fost confirmate cu laboratorul 26 de cazuri şi 5 decese. Pentru acest sezon au fost recepţionate 57.950 de doze de vaccin gripal pentru persoanele din grupele la risc, din care până în data de 18.01.2019 au fost consumate 56.459 de doze. În legătură cu suspendarea cursurilor în şcoli, această decizie se ia punctual, în situaţia în care există probleme”. Conform perioadei de centralizare a datelor, în zilele următoare va fi întocmită o nouă situaţie asupra evoluţiei cazurilor de după 20 ianuarie. Sperăm că, pentru a le putea aduce la cunoştinţa cititorilor noştri, nu vom fi din nou în situaţia de a face repetate intervenţii pentru obţinerea unor asemenea date de interes general.

Mai ales că îngrijorarea populaţiei este evidentă, iar evoluţia îmbolnăvirilor în creştere, dovadă că, ieri, am observat destui ploieşteni cu măşti la gură atât pe stradă, cât şi în farmacii.