Păuleștiul a ”strâns” 20 de jucători

Cele mai grăbite formații din Liga A Prahova, în 2019, sunt CS Păulești și CSO Plopeni, care, sâmbătă, au efectuat primul antrenament din noul an.

La Păulești, formație care a decis să schimbe radical liniile și strategia, renunțând la doi dintre jucătorii reprezentativi la nivel județean, Andrei Ciobanu și Vladimir Butufei, prima ședință de pregătire a adunat 20 de jucători sub comanda antrenorului Ciprian Pura.

La capitolul noutăți, pentru retur, tinerețea va fi cuvântul de ordine, mai mulți jucători tineri, născuți în intervalul 1999-2000, fiind prezenți la primul și… al doilea antrenament care s-au desfășurat ieri. Paul Baciu (fost junior la Petrolul, Petrosport și Voluntari), Ionuț Iancu (junior Astra), revenirea lui Cocoș (de la Strejnic) sau Bogdan Anghel (ex CSo Plopeni) s-au aflat printre noutăți. Antrenamene vor continua la baza proprie, pe lista priorițăților din această iarnă fiind efectuarea unui cantonament centralizat, în timp ce pe 26 ianuarie este programat un meci amical contra ”satelitului” Astrei.

Tot sâmbătă s-a ”strâns” și CSO Plopeni, echipă care încearcă o campanie de achiziții ”experimentată”, în afară de Butufei, Ciobanu și Alex Radu, luați de la Păulești, încercându-se și aducerea lui Bogdan Panait (ultima dată în eșalonul secund, la Metaloglobus)! Acesta are ofertă și de la CS Blejoi, unde a mai evoluat în urmă cu două sezoane, formația din Blejoi, campioana en-titre și una dintre principalele pretendente la primul loc și în acest sezon, urmând să-și reia și ea pregătirile, mâine, 15 ianuarie.