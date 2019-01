Nicoleta Dumitrescu

Cu toate că, în cazul achitării taxelor şi a impozitelor locale pe anul în curs, termenul limită până la care trebuie plătită prima rată este sfârşitul lunii martie, mii de ploieşteni au ţinut să facă dovada faptului că sunt bun-contribuabili chiar din primele zile ale lui 2019. Concret, în patru zile, reprezentând primele zile de activitate ale Serviciului Finanţe Locale Ploieşti, peste 5000 de contribuabili şi-au achitat taxele şi impozitele locale. Practic, şi în 2019, ca şi în anii trecuţi, contribuabilii din municipiul reşedinţă al judeţului Prahova au menţinut tradiţia de a fie bun-platnici la achitarea taxelor pe bunurile pe care le deţin în proprietate încă de la început de an. De altfel, cei mai mulţi dintre ploieşteni au ţinut să achite taxele şi impozitele pe întregul an, miza fiind obţinerea bonificaţiei de 10% care este acordată dacă se efectuează plata integrală cu anticipaţie a impozitelor, în condiţiile în care, conform legislaţiei fiscale, acestea se plătesc anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Pe de altă parte, fiscul local a mai anunţat că noua iniţiativă pusă experimental în aplicare de la începutul acestui an, aceea ca radierea auto să se realizeze pe loc, fără plata unei taxe de urgenţă, a fost apreciată de către ploieşteni.

Potrivit Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti, ploieştenii au ţinut să facă dovada faptului că sunt bun-platnici la achitarea taxelor şi a impozitelor locale încă din primele zile ale anului 2019. Activitatea fiscului local a început pe data de 3 ianuarie şi, în patru zile, 5.366 de ploieşteni au trecut pragul instituţiei în scopul achitării impozitelor şi a taxelor locale. Dintre aceştia, un număr de 3.374 de contribuabili au beneficiat de bonificaţia de 10 % pentru plata integrală, cu anticipaţie, a impozitelor datorate.

Suma încasată de la contribuabilii menţionaţi a fost de 1.161.923 de lei, fiind colectată astfel : 996.899 de lei în numerar, prin casieriile fiscului ploieştean, 35.640 de lei în numerar, prin intermediul oficiilor poştale din municipiu, şi 129.383 de lei prin intermediul Sistemului Naţional de Plăţi Electronice – ghiseul.ro.

Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi cel pentru autovehicule se achită anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv, dar trebuie menţionat faptul că ploieştenii sunt recunoscuţi drept bun-platnici, încă din primele zile din an aceştia grăbindu-se să-şi achite taxele şi impozitele locale. Dovadă este chiar situaţia de anul trecut, când până pe 29 martie îşi achitaseră impozitele şi taxele locale peste 100.000 de contribuabili, dintre aceştia peste 91.000 fiind cei care au beneficiat şi de bonus pentru că au achitat sumele datorate integral, cu anticipaţie. De altfel, încă din primele zile din 2018, ploieştenii s-au grăbit să-şi achite impozitele şi taxele pentru bunurile pe care le au în proprietate, respectiv clădiri, autovehicule și terenuri, în contextul în care, în perioada 4-10 ianuarie 2018, zilnic, la fiscul local s-au prezentat aproape 1.000 de persoane.

Mai trebuie adăugat faptul că ploieştenii care deja şi-au achitat taxele şi impozitele locale pe 2019 nu au plătit mai mult decât anul trecut, nivelul rămânând la fel ca în 2018, cu menţiunea că nivelul normei prevăzută de lege pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii a fost indexat cu rata inflaţiei, iar asta înseamnă, ca plată, un leu, un leu şi ceva în plus.

Feedback pozitiv pentru radiere pe loc a autovehiculelor

Conducerea Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti a mai anunţat că a primit feedback pozitiv de la ploieşteni şi în cazul unei iniţiative puse în aplicare tot de la începutul acestui an. Este vorba despre o procedură, aplicată experimental timp de o lună, începând cu 3 ianuarie 2019, care vizează soluționarea dosarelor de radiere auto în ziua depunerii acestora, fără să mai fie necesară plata unei taxe de urgență, dosarele fiind rezolvate în ordinea înregistrării, pe baza bonurilor de ordine eliberate. Conform fiscului local, în patru zile, ca urmare a acestei iniţiative au fost soluţionate 220 de dosare, procedura urmând să se aplice şi în continuare. De altfel, fiscul local a anunţat că, în cazul în care rezultatele din prima lună de aplicare vor fi cele așteptate, această măsură va fi pusă în aplicare permanent. Decizia a fost luată având în vedere numărul mare de astfel de lucrări și pentru a veni în sprijinul contribuabililor care înstrăinează mijloace auto şi care, în acest fel, nu vor mai fi nevoiți să facă două drumuri la Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti. Fiscul ploieştean a mai făcut însă precizarea că, în cazul celorlalte lucrări, respectiv declarări auto, eliberare de certificate fiscale, transferuri, restituiri, compensări, acordare de facilități etc., acestea se vor realiza ca și până acum, la termenele cunoscute sau, la cerere, în regim de urgență, prin plata taxei aferente.