Petre Apostol

Deşi ajuns la vârsta de 36 de ani, handbalistul ploieştean Ionuţ Georgescu (extremă dreaptă) încă se face remarcat pe plan internaţional, nu doar la nivelul competiţiilor naţionale. Căpitanul vicecampioanei României, Steaua Bucureşti, se numără printre liderii competiţiei regionale din sud-estul Europei, SEHA League, întrecere la care gruparea roş-albastră a primit invitaţie de a participa, în premieră, în acest sezon.

În actualul sezon, competiţia cuprinde zece echipe din Bosnia şi Herţegovina (Izvidac), Belarus (Meshkov Brest), Macedonia (Metalurg, Vardar), Croaţia (PPD Zagreb, Nexe), Slovacia (Tatran Presov), Serbia (Vojvodina, Zeleznicar) şi România (Steaua).

Cu toate că a ratat patru partide dintre cele 13 disputate de echipa sa în SEHA League, din cauza unei accidentări, ploieşteanul Ionuţ Georgescu se numără printre principalii marcatori de pe extremă din cadrul competiţiei. Fostul internaţional al României este al patrulea în clasamentul golurilor marcate în medie pe meci de pe extremă, cu două reuşite pe meci, la egalitate cu ocupanţii locurilor 2 şi 3, Tomas Cip (Tatran Presov) şi Ante Tokic (Metalurg), în vreme ce lider este Maxim Baranau (Meshkov), cu 2,25 goluri pe meci.

În plus, deşi a jucat doar în nouă partide, în care a fost titular, de altfel, Ionuţ Georgescu este al şaselea în clasamentul celor mai multe goluri înscrise de pe extremă, cu 18 reuşite, din 31 de aruncări (al patrulea din competiţie la acest capitol), având un procentaj de 58%. Primii trei din această ierarhie sunt Ante Tokic (Metalurg), cu 24 de goluri, David Mandic (PPD Zagreb), cu 22 de goluri, ambii evoluând în 12 partide, şi Milos Grozdanic (Vojvodina), cu 21 de goluri, în 13 meciuri disputate.

Handbalistul ploieştean se remarcă şi în apărare, fiind al nouălea atât în ierarhia celor mai multe intercepţii reuşite (cu patru, în total), cât şi în cea a mediei de intercepţii pe meci (cu 0,44). La aceste capitole, lideri sunt jucătorii celor de la PPD Zagreb, Zlatko Horvat (8 intercepţii şi medie de 0,80, în 10 partide) şi Tin Kontrec (8 intercepţii şi medie de 0,67, în 12 meciuri).

În total, Ionuţ Georgescu a marcat 28 de goluri, din 55 de aruncări, şi a reuşit opt pase decisive.

După 13 meciuri disputate în competiţie, Steaua ocupă locul al şaptelea, cu 15 puncte, înregistrând doar cinci victorii. Georgescu şi co. vor da startul meciurilor din acest an din SEHA League, urmând să evolueze, pe teren propriu, cu Nexe, în data de 24 ianuarie, de la ora 18:00.

În fruntea ierarhiei se află Vardar, cu 33 de puncte, la egalitate cu a doua clasată, PPD Zagreb, dar cu golaveraj mai bun, a treia poziţie fiind ocupată de Nexe, cu 30 de puncte.