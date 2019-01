Fl. Tănăsescu

Ieri, în jurul prânzului, polițiștii prahoveni au fost alertați, se pare de către angajata unui magazin de bijuterii situat în Ploiești, în apropierea stației Coreco (zona Catedrală), că un individ a pătruns în incinta amintită și, după ce a amenințat-o, a furat mai multe obiecte de preț și a fugit. Totul s-ar fi petrecut în mai puțin de un minut !

Potrivit unor surse judiciare, hoțul ar fi avut un fes pe cap, iar în momentul în care a intrat în bijuterie, și l-ar fi tras peste faţă (n.n. – în fotografie se pare că ar fi putut să fie surprins chiar autorul furtului).

Reprezentanți ai Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Prahova susţin că “oamenii legii au fost sesizați că un bărbat a pătruns în incinta unei bijuterii, de unde a sustras mai multe obiecte de preț. Nu au fost distruse bunuri și nu a fost tras niciun foc de armă. De asemenea, nu s-au înregistrat victime. Există deja un cerc de suspecți”.

În ceea ce privește numărul sau greutatea metalelor prețioase furate, ieri, la ora documentării noastre, aceste date nu erau stabilite, vehiculâdu-se, însă, cantitatea de un kilogram de aur…

În momentul în care am ajus la fața locului, oamenii legii prelevau probe din incinta magazinului devalizat, pentru identificarea și prinderea hoțului. De asemenea, unii dintre trecători au fost întrebați dacă au fost martori la scena furtului. Chiar și noi am fost întrebați, de către unul dintre anchetatori, dacă am văzut ceva suspect.

În schimb, niciunul dintre polițiștii aflați la fața locului nu ne-a oferit vreo informație.

În jurul orei 15.00, polițiștii criminaliști au terminat de strâns probele, pe care le-au urcat într-o autospecială. De asemenea, și vânzătoarea din bijuterie a fost condusă la sediul poliției, pentru a oferi mai multe amănunte anchetatorilor.

În același timp, mașini de-ale poliției, cu semnalele acustice și luminoase puse în funcțiune, se auzeau în tot orașul…