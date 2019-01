V.S.

Salvamontiștii prahoveni au primit de la o canisă din Capitală un pui de ciobănesc englezesc, rasa Border Collie, care va fi primul dintr-o serie de câini ce vor fi pregătiți pentru căutarea victimelor avalanșelor. Conductorul micuțului patruped va fi Sergiu Frusinoiu (foto), cel care va participa, alături de cățelul care deocamdată nu are un nume, la toate formele de pregătire, inclusiv la stagiul național de formare pentru unități canine de avalanșă, desfășurat la Cabana Capra, din Munții Făgăraș.

În urma tuturor etapelor de pregătire, noul membru al echipei Salvamont Prahova va trebui să obțină brevetul național pentru intervenție la căutarea victimelor avalanșelor.

Până acum, Salvamont Prahova nu a avut unitate canină pentru căutare după producerea de avalanșe, dar după ce micuțul patruped va obține “licența”, salvatorii montani se vor alătura celorlalte structuri din Alba, Argeș, Bacău, Caraș, Gorj, Mureș, Neamț și Sibiu care au deja unități canine de avalanșă brevetate, precum și structurilor Salvamont din Hunedoara și Bihor, care au în pregătire unități canine de avalanșă, în vederea brevetării.

“Mulțumim din suflet canisei New Gold Box, care va proceda ca și în cazul Darei de la Salvamont Argeș, donând puiuțul Salvamontului prahovean. După selecția din cuib, se pare că Dara şi micuțul mascul, care nu are încă un nume, au un caracter asemănător, ceea ce e important în munca grea care va începe în curând”, au anunțat salvamontiștii.