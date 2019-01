Chiar dacă Sportul Snagov şi Academica Clinceni sunt formaţiile care ocupă primele două locuri, direct promovabile în Liga I, la acest moment, totuşi, actualul sezon al Ligii 2 pare să aibă alte favorite pentru clasamentul final, singurul care va conta!

Petrolul, „U” Cluj şi Chindia, aflate acum în imediata apropiere a primelor două poziţii, sunt formaţiile care par să ducă lupta pentru a ajunge în Liga I, preşedintele ploieştenilor, Cristi Vlad, făcând o “radiografie” a luptei pentru promovare, una în care, este convins că “Petrolul va depinde doar de ea, şi, dacă nu vom repeta greşelile individuale din tur, nu putem rata promovarea. Am făcut o analiză atentă a ceea ce s-a întâmplat, a jucătorilor, a evoluţiei lor, a efortului depus, a prestaţiei lor în momentele importante, a perspectivelor pe care le au şi astfel am ajuns la strategia din această iarnă, în care au plecat 12 jucători, până acum. Dacă aveam un parcurs normal, şi nu pierdeam la Metaloglobus, nu ratam măcar un punct cu Clinceni, unde am condus cu 1-0 şi învingeam UTA, lucru care ne era la îndemână, eram aproape desprinşi în ierarhie drept învingători”.

Vlad a analizat contracandidatele Petrolului, Chindia şi U. Cluj părând principalele adversare. „Eu cred că Chindia este o echipă cu putere, şi aici mă refer şi datorită experienţei pe care a acumulat-o în ultimele trei sezoane, când a ajuns la baraj de fiecare dată, iar ultimul a fost la un pas să îl şi câştige. Şi-a format în trei ani de zile un nucleu de jucători au experienţa acestui nivel, cu unii ajunşi la o oarecare maturitate. Reţineţi părerea mea, anume că, anul acesta, indiferent care va fi echipa care merge la baraj, şansele în confruntarea cu formaţia din Liga I clasată pe locul 12 cred eu că sunt egale, formaţia de prim eşalon nemaiplecând cu avantaj, ca pînă acum, pentru că şi în Liga 2 a crescut mult nivelul competiţiei”, a spus preşedintele Petrolului.

„U” Cluj este considerată, la acest moment, principala contracandidată la promovare, Vlad fiind de părere că: „Au adus un antrenor, Bogdan Lobonţ, care poate impune ceva din rigoarea italiană sau care poate fi surprins de ceea ce reprezintă Liga a 2-a. Şi această echipă încearcă să se aşeze cât mai bine pentru acest retur de campionat, având, ca şi noi, acelaşi obiectiv. Cred că este principala noastră contracandidată”.

În schimb, Academica Clinceni, nu este considerată drept “o ameninţare”! Clinceniul a avut un tur bun de campionat, însă am mai văzut echipe care au terminat turul pe locul 3 şi erau să retrogradeze. Clinceniul este o echipă care ne-a bătut pe greşelile nostre. Eu nu o văd o mare problemă pentru noi “. Aceeaşi părere o are şi despre Sportul Snagov. „Sunt nişte frământări la Snagov, au pierdut antrenorul, au pierdut câţiva jucători importanţi, şi nu cred că vor reuşi să aibă aceleaşi rezultate şi în acest retur de campionat, chiar dacă acum sunt pe primul loc”.

Puşcaş, anunţat oficial

Mijlocaşul Cristian Nicuşor Puşcaş este ultimul sosit în tabăra petrolistă, el semnând cu gruparea “lupilor” un angajament valabil pentru următoarele două sezoane şi jumătate.

În vârstă de 25 ani (1.88 metri), Puşcaş a evoluat ultima dată pentru prim-divizionara Dunărea Călăraşi, bifând 12 apariţii în actuala stagiune a Ligii I. De-a lungul carierei, noul component al lotului “galben-albaştrilor” a mai jucat pentru Gloria Buzău, Steaua, FC Clinceni, Academica Argeş, Metalul Reşiţa şi KF Fjardabyggd (Islanda), ieri acesta “pozând” în tricoul galben-albastru.

Venirea lui Puşcaş îi face “vânt” lui Paul Antoche, care ar urma să fie împrumutat sau să i se rezilieze contractual, funcţie de discuţiile cu acesta, pe adresa sa existând, deja, cel puţin 3 variante de transfer – Farul Constanţa, Daco-Getica Bucureşti, respectiv ACS Poli Timişoara.