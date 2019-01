Violeta Stoica

După parcurgerea etapei de realizare a studiului de fezabilitate pentru construirea clădirii-buncăr a laboratorului de radioterapie și brahiterapie de la Spitalul Municipal Ploiești – Schuller, autoritatea locală a demarat procedura pentru proiectarea și construirea imobilului strict necesar, în care bolnavii de cancer din Prahova și din județele limitrofe să poată beneficia de tratament specific tumorilor profunde.

Laboratorul de radioterapie cu energii înalte, care ar putea salva sau măcar prelungi viața pacienților oncologici, este un obiectiv de investiții despre care s-a vorbit de cel puțin zece ani, având în vedere situația Secției de Oncologie (foto) a Spitalului Municipal Ploiești, asaltată tot mai mult, an de an, de bolnavii de cancer din mai multe județe.

Până la 1 februarie, constructorii își pot depune ofertele pentru proiectarea și lucrările la clădirea în care ar urma să funcționeze laboratorul de radioterapie, valoarea contractului fiind estimată la circa două milioane de euro, iar termenul de realizare a proiectării, avizării și construirii – la 12 luni!

Potrivit documentației, Centrul de Radioterapie de pe Ana Ipătescu, care va fi construit pe un teren care în prezent este nefolosit, va funcționa într-o clădire cu parter și un etaj. Imobilul va fi format din două buncăre de radioterapie cu cameră de comandă și spații anexe, un buncăr pentru brahiterapie cu cameră de comandă și spații anexe, un computer tomograf simulator cu cameră de comandă (cu ajutorul căruia sunt stabilite cu precizie zonele care urmează să fie iradiate), cabinete medici și saloane destinate spitalizării de zi, plus alte amenajări pentru pacienți și aparținători, dar și pentru personalul medical.

Dacă – într-un final – clădirea va fi construită în termenele stabilite prin caietul de sarcini și dacă Ministerul Sănătății va aloca fonduri pentru achiziționarea aparaturii necesare pentru desfășurarea actului medical în condiții normale, bolnavii de cancer din Prahova nu vor mai fi nevoiți să meargă pentru efectuarea procedurilor de radioterapie la clinicile cu specialitate oncologică din Capitală, din Brașov sau din alte centre destinate tratării pacienților cu diferite tumori maligne.

Consiliul Județean Prahova alocă – prin acord de parteneriat cu Primăria Ploiești – jumătate din suma necesară construirii clădirii în care va funcționa laboratorul de radioterapie cu energii înalte de la Spitalul Schuller. Potrivit declarațiilor președintelui CJ Prahova, Bogdan Toader, anul trecut a fost alocată suma de un milion de lei pentru acest obiectiv important destinat tratamentului bolnavilor de cancer, iar din bugetul acestui an se estimează că va fi alocată o sumă similară. Restul fondurilor, provenite de la bugetul județean, alte două milioane de lei, vor fi prevăzute pentru finalizarea clădirii.