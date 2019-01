Fl. Tănăsescu

Este clar, nu de puține ori, lucrurile depășesc – în sensul tragic al cuvântului – orice închipuire.

Cel mai recent exemplu: ieri, la ora 12:54, dispecerul de serviciu din cadrul Inspectoratului de Jandarmi (IJJ) Prahova a primit, prin intermediul Numărului Unic de Urgență “112”, un apel telefonic de la un cadru didactic de Colegiul National „Spiru Haret” Ploiești, care a a sesizat fapul că o colegă (profesoară de matematică, în vârstă de 43 de ani), aflată în fața cancelariei, a fost înjunghiată în abdomen de un fost elev al instituției de învățământ.

În urma apelului, un subofițer de la dispeceratul IJJ a alarmat o patrulă de-a instituției care se afla chiar în zona colegiului.

De asemenea, și paznicul de la colegiul amintit solicitase ajutorul aceleiași patrule, spunând oamenilor legii că a văzut o persoană ieșind din curtea școlii cu un cuțit în mână.

Jandarmii, împreună cu paznicul, l-au urmărit și l-au prins pe agresor la aproximativ 30 de metri de poarta Colegiului Național “Spiru Haret”.

În timp ce era fugărit, individul (Nițescu Mihai Alexandru, în vârsă de 22 de ani, din Ploiești), a mai lovit cu pumnul parbrizul unui autoturism parcat în zonă !

“După ce a fost imobilizat, în urma percheziției corporale și a bagajului aflat asupra acestuia, au fost găsite un cuțit de bucătărie cu lama de 10 centimetri, un toporaș cu coadă metalică, o teslă cu coadă metalică, un patent, o foarfecă, un PET de doi litri, tăiat, în care se aflau cuie, precum și o sticlă de 0,5 litri cu alcool (țuică – n.n.) consumată de către acesta “, a precizat, într-un comunicat de presă, purtătorul de cuvânt al jandarmeriei prahovene, Nicoleta Cadar.

Firește, vizavi de acest incident, fără precedent cel puțin în Prahova, se nasc mai multe întrebări: cum s-a strecurat agresorul în școală, ce motive l-au determinat pe acesta să împlânte cuțitul în abdomenul profesoarei etc, etc, etc ?

După cum ne-a precizat prof. Aurel Graur, purtător de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Prahova, individul – exmatriculat de la respectiva instituție de învățământ – a intrat în incinta școlii profitând de faptul că în intervalul orar 12.45 – 13.00 ieșeau de la cursuri elevii care învățaseră de dimineață și, respectiv, intrau aceia care învățau după – amiază. Accesul se face pe bază de cartelă – fiind una dintre cele mai sigure instituții de învățământ din punct de vedere al securității – , însă agresorul s-a strecurat odată cu doi elevi în incintă – toate aceste elemente demonstrând nimic altceva decât faptul că atacul a fost premeditat !

De altfel, acesta nu este ușă de biserică, atât timp cât, în ziua de 12 octombrie 2016, pe când era elev în clasa a XII-a, și-a mai amenințat un coleg de clasă cu un cuțit. Lucru confirmat, de altfel, și de unele surse judiciare, care ne-au precizat că agresorului i-a fost întocmit atunci dosar penal pentru comiterea infracțiunilor de “amenințare” și „portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase”, fiind amendat cu 500 de lei. Tot Aurel Graur ne-a mai precizat că numitul Nițescu Mihai Alexandru ar putea avea o răfuială mai veche cu o altă profesoară de matematică – și nu cu victima! -, aceasta din urmă fiindu-i, într-adevăr, profesoară la aceeași materie, dar îi dăduse note rezonabile !

În opinia interlocutorului nostru, ceea ce s-a întâmplat “nu are, aparent, nicio logică“. De altfel, directorul colegiului a declarat reprezentanților autorităților, imediat după agresiune, că individul părea ieșit din minți, beat sau drogat. După cum s-a observat pe camerele de înregistrare, atacatorul a părăsit inițial liniștit locul agresiunii, abia pe aleea din curtea instituției de învăţământ luând-o la fugă. Potrivit unor surse judiciare, victima a fost preluată de către un echipaj SMURD și transportată la Spitalul Județean de Urgență Ploiești. Profesoara prezenta, conform acelorași surse, plagă prin înjunghierea în zona abdomenului, șoc hemoragic, iar lama cuțitului ar fi atins și vezica urinară, ceea ce a determinat introducerea acesteia în sala de operație.

Și încă un „amănunt” lipsit sau nu de importanță: victima este soția unui magistrat de la Judecătoria Ploiești…