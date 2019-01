Petre Apostol

Din cauza lipsei măcar a unui patinoar corespunzător în România, competiţiile naţionale majore de patinaj viteză se desfăşoară în afara ţării. Iar acest fapt complică şi mai mult situaţia secţiei de patinaj viteză de la CS Petrolul Ploieşti, afectată şi de diminuarea tot mai mult a bugetului primit de la Ministerul Tineretului şi Sportului, în ultimii ani.

La finalul anului trecut, elevii antrenorilor Ion Opincariu şi Dorin Zărnescu au reuşit, în cele din urmă, prin ajutorul unor sponsori, să ajungă la Cupa României, competiţie desfăşurată la Zakopane, în Polonia. Iar sportivii clubului petrolist i-au răsplătit pe cei care le-au oferit şansa de a concura prin adjudecarea marelui trofeu al competiţiei, cucerind, totodată, 14 medalii în probele individuale.

„A fost o mare bucurie faptul că am reușit câștigarea Cupei Românie! Acest succes îl datorăm Clubului Sportiv Petrolul, sponsorilor noștri și părinților. Deși făcusem înscrierea în competiție, deși făcusem rezervarea pentru cazare şi masă, nu aveam toată suma necesară, nici toate mijloacele de transport, deci nici certitudinea că putem pleca, până cu o săptămână înainte de startul concursului… Mulțumim încă o dată sponsorilor Mobel Auto-dealer Skoda, domnul Mircea Cioată, Pecef Tehnica – domnul Purghel Florin, Kaufelectromeister – domnul Mărgăritaru Cristian, Roconsult Tech – domnul Păun Costin, părinților și bunicilor sportivilor noștri!”, ne-a declarat antrenorul Dorin Zărnescu.

De asemenea, aceleaşi incertitudini despre participarea copiilor la Campionatele Naţionale planează deasupra secţiei de patinaj viteză de la CS Petrolul. Competiţia naţională este programată să se desfăşoare în perioada 22-24 februarie, la Inzell, în Germania, iar clubul petrolist încă nu dispune de fondurile necesare participării, având în vedere că nici bugetul pentru acest an nu a fost stabilit.

„Ne facem mari griji pentru participarea noastră la Campionatul Național, la care ar trebui să plecăm luna viitoare, în localitatea Inzell, din Germania. Ar fi ideal dacă am putea concura şi la câteva concursuri în prealabil, dar sperăm ca măcar să ne putem prezenta la campionat. Copiii şi-au demonstrat potenţialul şi la Cupa României şi ar reprezenta o mare dezamăgire pentru noi toţi să nu poată concura şi pentru medaliile naţionale”, a mai menţionat tehnicianul clubului ploieştean.