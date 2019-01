Constantin Dumitru-Plopeni

Continuăm serialul dedicat istoriei fotbalului prahovean, cititorii având ocazia ca în fiecare sâmbătă să citească materiale „cu parfum de epocă” despre cei care au pus bazele fenomenului fotbalistic în judeţul nostru.

Astăzi, un nou episod despre „mişcarea sportivă” din Câmpina, oraş cu o bogată activitate fotbalistică.

Juventus şi Venus din Câmpina participante la campionatul 1925/26

Seria A – din campionatul anului respectiv – fusese programată să se desfăşoare cu o componenţă de opt formaţii, dar în cele din urmă gruparea Macaby Ploieşti a renunţat în ultimul moment. Dar iată componenţa lotului de jucători care a evoluat întreg anul calendaristic al echipei câmpinene Juventus, cât şi rezultatele obţinute de această formaţie: Gheorghe Blücker, Cristian, Savu, Gradin; Wirag, D. Breşca (Brejka) II; Vlădescu, Ianoşek (Janusec), Barteş I; Lajos (Laioş), Neicu (Naicu), Titty Weissler, M. Giurgiu, Breşca (Brejka) I; Lazăr, Onofrienco, Wehaler, Manta, Emil Predescu, Teodor Măcărăscu, Bratti, Stelian Ionescu, F. Rădulescu, Barteş II, Tuţi, Goldştein; T. Căproiu – junior, Stănescu, Gh. Giurgiu II, Mazarnet Angelescu, Borefa, Iosef; Ionescu Ioan. După prima parte a întrecerii (dus – cum îi spunea presa vremii), Juventus Câmpina a ocupat locul trei. Categoria II-a, Seria A:

Ziua 1 / 8 11.10.1925 şi 28.03.1926: Unirea Ploieşti – Juventus C. 0-2 şi 3-2

Ziua 2 / 9 18.10.1925 şi 04.04.1926: Juventus C. – Val Vârtej 4-2 şi 5-1

Ziua 3 / 10 25.10.1925 şi 11.04.1926: Juventus C. – Tricolorul Pl. 0-2 şi 1-4

Ziua 4 / 11 01.11.1925 şi 18.04.1926: Juventus C. – Venus Pl. 3-1 şi 1-4

Ziua 5 / 12 05.11 1925 şi 02.05.1926: Avântul Buzău – Juventus C. 2-0 şi 1-0

Ziua 6 / 13 15.11.1925 şi 09.05.1926: Juventus Câmpina – zi de pauză.

Ziua 7 / 14 22.11 1925 şi 16.05.1926: Juventus C. – Granitul Ploieşti 1-4 şi 0-2

Reg. Bucureşti, District Ploieşti, Ediţia 1925-26, Categoria II-a, Seria A.

1. Tricolorul Ploeşti 12 9 2 1 38 14 20

2. Avântul Buzău 12 6 2 4 21 21 14

3. Unirea Ploieşti 12 5 3 4 23 19 13

4. Venus Ploieşti 12 5 3 4 22 22 13

5. Granitul Ploieşti 12 5 1 6 18 24 11

6. Juventus Câmpina 12 4 0 8 19 26 8

7. Val Vârtej Ploieşti 12 1 3 8 15 30 5

5. Venus Câmpina: Gradin, Puşcaşiu, Niculescu, Cristian, Simionescu – portari; Blucher; Nicolae Heklan, Demostene Ghenoiu; Ţanea, Vasile Constantinescu, Cocorandu; Davidescu (Principesa Ileana), Gheller I, Gh. Gogu Constantinescu, Gheller II şi Leibovici, Grill, Dumitrescu, Crişan, Ionel Ionescu – Marinaru, C. Constantinescu, Drăgănescu, Rigu V. Constantinescu, Martinos (Martinez), Stănescu, Lazăr, Fane, Bartha, Kless; Gheorghe Gradiu I, Gross (junior), Lajos; Alexandru Gradiu II, Serghie Pavelescu, Felix Schwarcinschi, Parta, Ştefanide. După disputarea primei părţi a campionatului, Venus Câmpina a ocupat locul 5 având următoarea linie de clasament: 5 0 2 3 4-8 2.

Ziua 1 / 6 11.10.1925 şi 11.04.1926: Uraganul Ploieşti – Venus C. 0-0 şi 1-1

Ziua 2 / 7 18.10.1925 şi 18.04.1926: Colţea Ploieşti – Venus C. 1-1 şi 1-1

Ziua 3 / 8 25.10.1925 şi 25.04.1926: Venus C. – Prahova II Pl. 0-1 şi 2-1

Ziua 4 / 9 22.11.1925 şi 02.05.1926: Venus C. – U.F.P. Ploieşti 1-3 şi 1-4

Ziua 5 / 10 08.11.1925 şi 09.05.1926: Junimea Buzău – Venus C. 3-2 şi nepr.J.

Reg. Bucureşti, District Ploieşti, Ediţia 1925-26, Categoria II-a, Seria B.

1. Uraganul Ploieşti 10 5 4 1 19 14 14

2. Uniunea Funcţ. Petrolişti 10 5 2 3 24 15 12

3. Colţea Ploieşti 10 4 4 2 15 16 12

4. Prahova II Ploieşti 10 4 3 3 22 13 11

5. Venus Câmpina 10 2 4 4 9 15 8

6. Junimea Buzău 10 1 1 8 7 24 3

Finala acestei ediţii de campionat s-a disputat la 20 mai 1926 între cele două câştigătoare: Tricolorul – Uraganul 4-0(1-0): „Acest match a fost cel mai interesant. Tricolorul a câştigat destul de uşor, echipierii săi posedă cea mai bună technică din regiune; sunt plini de calităţi. Conducătorul lor d-l Ilie Gheorghiu are cu ce să se fălească; îl felicităm pentru munca ce a depus-o la acest club. Echipele apar în următoarele formaţiuni; Tricolorul: Mingheraşi; Lang, Ştefănescu, Balamaci, Popescu, Anastasescu, Stavrescu, Antonescu; Dumitrescu, Frunzescu şi Tilincă. Uraganul: Rădulescu; Vasile, Nicolescu, Marcovici, Căpraru, Filip, Rotaru, Lehner, Firici, Varga şi Popa. Jocul este iute şi frumos, Tricolorul trece la atac şi după multe combinaţiuni Stavrescu primeşte un pas frumos dela Dumitrescu şi deschide scorul. În repriza a doua Uraganul atacă des, dar fără rezultat. Albaştrii revin şi în 10 minute marchează trei goaluri prin Tilincă şi Dumitrescu (2). S’au remarcat: Anastasescu, Lang, Mingheraşi, Dumitrescu şi Balamaci. Dela învinşi: Rădulescu, Vasile şi Rotaru”.