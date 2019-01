În cursă pentru câștigarea celui de-al doilea titlu județean consecutiv, CS Blejoi are în ”curte” un nou jucător provenit de la Astra, unde a evoluat, ani buni, pentru echipele de juniori și pentru ”satelitul“ din Liga a III-a. Astfel, după ce l-a ”reactivat” pe Ionuț Chiși, cel care abandonase fotbalul în ultimul an, fiind plecat la muncă în Anglia, antrenorul Răzvan Vlad îl are acum la antrenamente și pe Fabian Ioniță, fundașul stânga al Astrei provenit din aceeași ”generație 1996” crescută de Astra, și el venit după câteva luni de inactivitate. Un jucător care, nu cu mult timp în urmă, putea face pasul către fotbalul de performanță și care poate chiar merita această ”încercare”.

Lungu s-a despărţit de Păulești

O altă mutare importantă în Liga A Prahova poate fi considerată ”rezilierea de comun acord” a contractului dintre CS Păulești și Robert Lungu. Cu o strategie schimbată, de a întineri echipa, Păuleștiul a renunțat la majoritatea jucătorilor consacrați la nivel județean, Lungu fiind ultimul pe o listă care s-a ”deschis” vara trecută, odată cu plecarea unui contingent important la Plopeni, continuată cu despărțirea de Ciobanu, Butufei, Al. Radu, Cr. Mihăiță – în această iarnă. Lungu este ultimul pe această listă, dar probabil… nu cel din urmă, fiind posibile și alte plecări!

Dorit de Cornu și Blejoi, Lungu are drept ”primă variantă” trecerea la AFC Bănești, celălalt lider al campionatului dorind, de asemenea, să țină pasul la capitolul achiziții cu Blejoiul și Petrolistul Boldești!