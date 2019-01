F. T.

Aveam pe limbă, la evaluarea activităților aferente anului trecut prezentate de către Inspectoratul de Jandarmi Județean (IJJ) Prahova, mai multe întrebări, cum ar fi: de unde timp și efective pentru „acțiuni punctuale” de prindere a hoților de lemne, pentru menținerea ordinii și liniștii publice, pentru prezența în teatrul de operațiuni din Afganistan, pentru salvarea turiștilor care se aventurează pe munte fără a ține cont de un minim de reguli?!

Aveam, dar atât comandantul instituției, colonel Liviu Coman (în foto, centru), alături de maiorul Mirela Stănchescu, ofițer specialist prevenire și combatere (dreapta) și plutonierul adjutant Nicoleta Cadar (purtătorul de cuvânt al instituției) sunt niște oameni grăbiți.

Da, niște oameni grăbiți fie pentru a monitoriza/ supraveghea conductele de țiței, fie pentru a-i sălta pe contavenienții care tulbură ordinea și liniștea publică, fie pentru a derula acțiuni pe linie antiteroristă, fie pentru… Dar ce nu fac jandarmii ?!

Sigur, în ceea ce privește ultimul aspect – acțiunile pe linia antitero și a combaterii radicalismului extremist, au fost desfășurate aproximativ 1500 de acțiuni. În ce constau acestea ? Întrebați-ne să vă întrebăm, fiindcă astfel de lucruri nu se spun, nu se detaliază. Punct.

Punct și de la capăt: în ceea ce privește misiunile care au avut ca obiect prinderea hoților de material lemnos, acestea au fost în număr de aproape o sută. Deși, la câte comunicate am primit anul trecut de la purtărorul de cuvânt Nicoleta Cadar, încă trăim cu senzația că au fost mai multe.

Căutarea, recuperarea și, implicit, salvarea turiștilor care s-au aventurat în mediul montan au însemnat pentru reprezentanții IJJ Prahova un număr de peste 2.600 de misiuni. Or fi multe, or fi puține? Ce întrebare retorică !

Ceva mai mic a fost numărul grupurilor de turiști străini cărora le-a fost asigurată siguranța – 164.

Despre infractori, numai de bine! Numai de bine, în sensul că, în urma acțiunilor in sistem integrat (cu poliția sau alte structuri de specialitate), jandarmii prahoveni i-au “potolit” pe 168 de făpturi, context în care au fost întocmite 129 de procese verbale în vederea sesizării organelor de urmărirte penală.

Și, dacă această cifră de 10.623 vi se pare mare, ei bine, aflați că aceasta se referă la numărul de sancțiuni aplicate de angajații IJJ Prahova pentru fapte de natură contravențională.

Și, dacă am scris că atât reprezentanții IJJ Prahova care au susținut conferința de presă erau niște oameni grăbiți – ca, de altfel, și efectivele instituției -, ei bine, nici noi nu am avut răbdare să vizităm incinta instituției. Astfel, am fi văzut cele 3.961 de bunuri aflate în camera de corpuri delicte a instituției.

Poate cu altă ocazie…