Soțul gelos își suna zilnic soția și o întreba:

– Unde ești, draga mea?

– Acasă, scumpule! De ce?

– Ești sigură?!

– Da!

– Pornește, te rog, blenderul!

Soția pornește blenderul. Aude bărbatul zgomotul, zâmbește în sinea lui și închide.

A doua zi soțul gelos sună din nou.

– Unde ești, draga mea?

– Acasă, scumpule! S-a întâmplat ceva?

– Nu s-a întâmplat nimic. Sigur ești acasă?!

– Sigur că sunt acasă!

– Atunci, pornește, te rog, blenderul!

Soția pornește blenderul. Aude bărbatul zgomotul, zâmbește în sinea lui și închide.

După o săptămână în care tot aude blenderul, indiferent de ora la care își suna soția, bărbatul gelos se hotărăște să vină acasă fără să anunțe. Își găsește copilul singur cu bona.

– Fiule, unde este mama?

– Nu știu, și mă tot gândesc unde o pleca în fiecare zi cu blenderul?!

****

Doi pensionari stăteau în parc pe o bancă, iar la un moment dat văd o blondă. Unul dintre ei spune:

– Vezi blonda aia? Moare după mine!

Celălalt răspunde:

– Cum așa?

Primul pensionar:

– Doar nu moare înaintea mea!

****

Steve era burlac , trăia acasă cu tatăl lui și lucra în „bussiness”-ul familiei.

Când a aflat că urma să moștenească o avere de la tatăl lui – care era bolnav și urma să moară curând – Steve s-a gândit că are nevoie de o soție cu care să se bucure de avere.Într-o seară, la o întâlnire de afaceri, a văzut o femeie frumoasă cum nu mai văzuse până atunci. Se apropie de ea, se prezintă politicos și-i spune:

– Știu că arăt ca un om obișnuit, dar în scurt timp tatăl meu va muri și eu voi moșteni 20 de milioane de dolari. Impresionată, femeia îi cere adresa și telefonul pe care Steve i le dă cu mare plăcere și cu mare speranță. Peste o săptămână, femeia visurilor lui Steve devine mama lui vitregă. Concluzia: femeile sunt mai bune în planificarea financiară decât bărbații.

****

Bulă întârzie 10 minute de la școală. Tatăl său îl întreabă de ce a întârziat.

– Am ajutat o bătrânică să traverseze strada…

– Ooo, bravo, fiule! Uite, pentru că ai dat dovadă de bunătate, fac și eu un gest frumos. Uite 10 lei și mergi să îți cumperi o înghețată…

A doua zi, același scenariu. Bulă întârzie 10 minute și vine împreună cu un coleg. Tatăl îl ia din nou la întrebări.

– Păi, tată – eu împreună cu Gigel am ajutat o bătrânică să traverseze strada…

– Foarte frumos. Uite, luați fiecare câte 10 lei să vă cumpărați câte o înghețată…

A treia zi, Bulă întârzie 40 de minute. Luat la întrebări, îi spune tatălui același răspuns

– Am ajutat o bătrânică să traverseze strada…

– Bine, înțeleg că ai ajutat-o, dar 40 de minute ?

– Păi, dacă ea nu vroia să traverseze…

****

Lance și Marco erau buni prieteni.

Într-o zi iau ei o hotărâre ca frați de sânge (sânge ciclist): dacă se întâmplă ca unul dintre ei să moară, atunci să-l anunțe și pe celălalt despre cum e pe lumea cealaltă. Trece timpul și Pantani pleacă, de tot. Lance așteaptă un mesaj, … nimic. Își amintește Marco după vreo 5 ani că a uitat să-i zică lui Armstrong de „lumea de dincolo” și se întoarce pentru 10 minute printre vii. Se îmbrățișază ei de dor, începe Lance să se laude cu ultimele reușite și își amintește de promisiune. „Păi bine Marco, aștept atâta vreme și nu dai și tu un semn ?! Zi-mi și mie cum mai e acolo, urât, frumos, plat, munți, reguli UCI ?” și primește răspunsul: „Băi, e superb! Toți marii și ăia mai mici sunt acolo: Chopii, Anqetil, Bobet, dar și Tom Simpson, Henru Pelissier… trag ăștia niște curse aici, ceva ce n-ai mai văzut vreodată! Aaaa era să uit, vezi că ești favoritul etapei de mâine la ora 10:30”.

****

O bătrânică își strigă pisica:

– Pis, pis, pis…

Pisica îi răspunde:

– Pace și ție, mamaie.

****

Soțul vine acasă și-și prinde soția în pat cu amantul.

Vizibil șocat, întreabă:

– Ce se întâmplă aici ??!!?

Soția, uitându-se către amant, zice:

– Eh, ți-am spus io că-i prost?!!

****

Dis-de-dimineață, la Poliție sună telefonul:

– Ajutor, trimiteți de urgență maşină de intervenții! Pisica a intrat în cameră.

Ofițerul de serviciu se enervează:

– Ce-i cu glumă asta proastă? Cine-i la telefon?

– Eu, răspunse papagalul.

****

Judecătorul explică faptul că e nepoliticos să-i spui unei doamne „gâscă proastă” și îl îndeamnă pe acuzat să-și ceară scuze. Cu o naivitate studiată, tipul îl întreabă pe judecător:

– Deci n-am voie să-i spun unei doamne „gâscă proastă”?

– Nu, în niciun caz!

– Dar unei gâşte proaste am voie să-i spun „stimată doamnă”?

– Bineînțeles, nu s-ar supără nimeni.

– În acest caz, stimată doamnă, vă rog să mă scuzați!

****

La un telefon public:

– Domnule, de un sfert de oră stați cu receptorul la ureche și nu vorbiți nimic!

– Ba da, vorbesc cu soția mea!

****

Un polonez merge la oftalmolog care îi arată pe tablă literele: ‘C Z W X N Q S T A C Z’.

– Poți să citești asta? îl întreabă doctorul

– Dacă pot să citesc? Chiar îl cunosc pe tip!

****

S-a dovedit științific: trufele pot preveni ciroza, cancerul și obezitatea.

– Cum aşa ?

– Dacă vei cumpăra un kilogram de trufe, nu mai ai bani de alcool, de țigări, nici de mâncare!

****

După ce au inventat încetinitorul de particule, cercetătorii ardeleni, care au zguduit lumea științei, au inventat și particula care doar șede…

****

Întrebare la Radio Erevan:

Alo, Radio Erevan ?

– Cine face zb zzzb zzzzb ?

– O albină care dă înapoi!…..

****

– Nevastă, plec în delegaţie. Sper ca în perioada absenţei mele nu mă vei înşela.

– Fii liniştit, bărbate! Astfel de gânduri îmi vin numai când eşti lângă mine.

****

Interviu la angajare:

– Caut de lucru!

– Aveţi experienţă?

– Sigur… Sunt trei ani şi ceva de când tot caut…

****

Profesoara: – Bulă, conjugă verbul a merge!

– Eu merg… tu mergi… el merge…

– Mai repede!

– Eu fug… tu fugi… el fuge….

****

– De ce a rămas celebru Napoleon? întreabă profesoara.

– Fiindcă avea o memorie formidabilă, răspunse elevul.

– Poţi fi mai clar?

– Da. Pe statuia sa scrie: „Pentru memoria lui Napoleon”.

****

Când încep să mă dezbrac în baie, în colțul oglinzii apare inscripția: „Atenție! Urmează imagini care te pot afecta emoțional!”