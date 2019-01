Specialiştii din Asociaţia Europeană de Cardiologie Preventivă recomandă tuturor oamenilor diagnosticaţi cu diabet zaharat de tip II să facă activităţi fizice zilnic pentru a-şi controla glicemia şi pentru a-şi îmbunătăţi sănătatea inimii, potrivit eurekalert.org, preluat de MedLive.ro.

”Sedentarismul şi alimentaţia nesănătoasă sunt factorii care determină cel mai frecvent creşterea numărului de pacienţi diagnosticaţi cu diabet zaharat de tip II şi de pacienţi cu probleme cardiovasculare. Diabetul dublează riscul mortalităţii. Totuşi, cu cât pacienţii fac mai multă mişcare, cu atât mai mult scade riscul. Din păcate, sunt foarte puţini care fac acest lucru”, explică Hareld Kemps, cardiolog la centrul medical Maxima din Veldhoven, Olanda.

La nivel global, unul din 11 adulţi are diabet, dintre care 90% au diabet zaharat de tip II. Aproape toţi dezvoltă, mai apoi, complicaţii cardiovasculare, care sunt principala cauză de deces.

Acest studiu conţine recomandări practice medicale ce au ca scop motivarea pacienţilor de a include activităţile fizice în rutina lor zilnică. Aceştia trebuie să îşi stabilească obiective realizabile şi să elaboreze programe individualizate de antrenament. ”În mod normal, medicii doar îşi sfătuiesc pacienţii, ceea ce nu este suficient. Pacienţii trebuie să fie evaluaţi, trebuie să fie luate în considerare riscurile legate de activităţile fizice, dar şi preferinţele personale”, adaugă Kemps. Pacienţii sunt sfătuiţi să îşi consulte medicul în privinţa unui plan personalizat. Totuşi, sunt multe activităţi care nu necesită vizite medicale, cum ar fi mersul pe jos sau cu bicicleta.

Aderența pe termen lung poate fi îmbunătăţită prin stabilirea unor obiective ce pot fi măsurate în timp util. Planul de exerciţii fizice poate fi adaptat în funcţie de preferinţele pacientului. În plus, tehnologia oferă un plus. Pacienţii pot fi monitorizaţi prin dispozitive precum smartwatch-uri, iar apoi datele pot fi trimise direct către specialişti. ”Pentru o persoană în vârstă, mişcarea ar putea fi urcatul scărilor până la apartament sau mersul pe jos la magazin. Chiar şi acestea pot îmbunătăţi cu adevărat calitatea vieţii. Un alt stimulent este posibilitatea de a lua mai puţine medicamente pentru controlul glicemiei. Obiectivele medicilor ar trebui să fie fitness-ul cardiorespirator şi controlul glicemiei. Ambele se pot îmbunătăţi prin exerciţii fizice, iar schimbările influenţează mortalitatea. În plus, sportul ajută la scăderea tensiunii arteriale şi a lipidelor dăunătoare din sânge. Pierderea în greutate nu trebuie să fie scopul antrenamentelor.

”Este dificil să pierdem în greutate doar prin exerciţii fizice. Din această cauză mulţi pacienţi nu se simt suficient de motivaţi şi renunţă. Pierderea în greutate este importantă, dar aceasta nu include doar sport, ci şi o dietă sănătoasă şi echilibrată”, spune Kemps. Tipul de exerciţii şi intensitatea acestora trebuie să fie personalizate în funcţie de fiecare pacient. De exemplu, alternarea mersului pe jos moderat şi intens este cel mai eficient pentru controlarea nivelului de zahăr din sânge, dar poate fi o practică periculoasă pentru pacienţii care dezvoltă aritmii, adică ritm cardiac anormal.

”Trebuie să subliniez importanța activităţilor fizice pentru pacienţii cu diabet zaharat de tip II şi cu probleme cardiace. Perioadele scurte de plimbare îmbunătăţesc controlul glicemiei, iar două ore de plimbare pe săptămână reduc riscul complicaţiilor cardiace”, concluzionează Kemps.