Fostul mijlocaș defensiv al Dunării Călărași, Cristian Nicușor Pușcaș este ultima achiziţie a Petrolului, şi, după ce a ajuns la Ploieşti, semnând cu gruparea “galben-albastră”, a primit câteva ore de răgaz pentru a avea timp să-şi rezolve situaţia paşaportului, în vederea efectuării stagiului din Turcia, care începe săptămâna viitoare.

Cel mai probabil, de astăzi sau mâine acesta va intra, efectiv, pe “mâna lui Cornăţeanu”, nefiind clar, în acest moment, dacă va “bifa” şi prima apariţie la Petrolul, sâmbătă, 26 ianuarie, de la ora 11.00, în primul meci amical din acest an al „lupilor”, cel cu Petrolistul Boldești.

Cristi Pușcaș poate evolua atât ca mijlocaș defensiv, cât şi ca fundaş central, acesta reuşind să bifeze 12 meciuri în primul eşalon, la Dunărea Călăraşi, cariera jucătorului devenit acum petrolist fiind una “intensă”, ca număr de echipe şi experienţe, până acum, la cei 25 de ani pe care-i are, bifând cluburi precum Steaua, Gloria Buzău, FC Clinceni, Academica Argeș, Metalul Reșița și chiar în liga a II-a din Islanda, la KF Fjardabiggd.

Cotat la 300.000 de euro pe site-ul de specialitate www.transfermarkt.de, fostul internaţional U19 al României are cifre bune, peste tot pe unde a fost, 112 jocuri şi în liga a II-a (16 goluri marcate), anunţându-se un transfer cel puţin “interesant”.