Petre Apostol

În data de 23 decembrie, de la ora 16.00, toți iubitorii de baschet sunt invitați, la Sala Sporturilor „Olimpia” din Ploieşti, la cea de-a treia ediție a Memorialului „Vladimir Arnautovic”, pentru a-l comemora pe unul dintre cei mai renumiți antrenori ai baschetului românesc, un sârb care a luptat pe parchet pentru Ploieşti, atât ca jucător, cât şi ca antrenor, contribuind la nenumărate performanţe cu CSU Asesoft.

În an centenar, evenimentul se desfăşoară sub sloganul „Uniţi pentru Ploieşti”, acelaşi prin care organizatorii – CSU Ploieşti Basketball şi CS Sevlar Ploieşti – au demarat un proiect pentru a colabora la nivel de baschet juniori, la generaţiile copiilor născuţi în 2002, 2003 și 2004.

Dado Arnautovic va fi amintit cu dragoste și va rămâne în memoria juniorilor şi prin cadourile pe care le vor face organizatorii cu prilejul acestei manifestări, Moș Crăciun venind ca de fiecare dată pe ritmurile melodiei Ruska Ruska, care deja a devenit o tradiție după primul flashmob realizat în Sala Olimpia în 2016.

„Din dragoste pentru Ploiești, pentru baschet, pentru Dado și cu sentimentul sincer că doar împreună, uniți sub aceeași mare iubire – sportul – putem reînnoda amintirile frumoase ale trecutului,construind un viitor pe fundația unui prezent bazat pe respect și prietenie, vă invităm în hora baschetului ploieștean, să dăm mână cu mână pentru copiii noștri și visurile lor”, se arată într-un comunicat al organizatorilor evenimentului din Sala „Olimpia”.

Vladimir Arnautovic s-a stins la vârsta de 43 de ani, în luna mai 2015, din cauza unui cancer la ficat. Dado a devenit, însă, un simbol al baschetului ploieştean şi românesc, totodată, având în palmares, ca antrenor al CSU Asesoft Ploieşti, şapte titluri de campion, două Cupe ale României, o Supercupă și o calificare de poveste în topul celor mai bune 32 de echipe din EuroCup, plus un event realizat din postura de jucător al fostei echipe ploieştene.