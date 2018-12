Petre Apostol

Înainte de Crăciun, la Sala Sporturilor „Leonard Doroftei” din Ploieşti, unde îşi desfăşoară activitatea zi de zi, secţia de gimnastică ritmică a Clubului Sportiv Municipal Ploieşti a organizat un eveniment deosebit de final de an. Antrenoarele Liliana Băescu şi Simona Puiu au continuat, astfel, tradiţia desfăşurării unui spectacol special, în care frumuseţea acestei perioadă în care aceasta pluteşte, de altfel, în aer.

Evenimentul a fost prezentat chiar de către antrenoarea coordonatoare a secţiei, Liliana Băescu, iar la spectacol au asistat şi reprezentanţi ai forului naţional de specialitate. În cadrul galei au fost prezentate momente de gimnastică ritmică şi de dans, precum şi de balet, sportivele fiind îndrumate în acest domeniu de coregrafa Tatiana Arenkova.

Au încântat publicul cu momente speciale atât campioanele naţionale de junioare Gabriela Constantin, Miruna Ciocîrlan şi Denisa Stoian (prezentă anul acesta atât la Campionatele Europene de junioare, cât şi la Jocurile Olimpice de Tineret), cât şi cele mai mici sportive ale clubului.

De menţionat că, în finalul evenimentului, sportivele au avut şi o surpriză pentru antrenoarele lor: un moment de dans, pregătit în secret, la care au fost prezente, totodată, mai multe dintre fostele gimnaste ale secţiei, realizând, astfel, o reîntâlnire în prag de sărbătoare, care a adus chiar şi lacrimi de bucurie în ochii coordonatoarei secţiei.

De menţionat că au absentat motivat două dintre sportivele de perspectivă ale clubului ploieştean, Sabina Enache şi Anisia Drăgan, prezente la Arad, în cadrul Centrului Naţional Olimpic de Junioare, unde pregătesc ansamblul României în vederea participării la competiţiile internaţionale majore de anul viitor.

De altfel, nici cele mai mari dintre sportive nu au parte de prea multe zile libere, în această perioadă, pentru Denisa Stoian urmând primul său an la categoria de senioare, în vreme ce Miruna Ciocîrlan are de pregătit un obiect nou, coarda luând locul cercului la junioare din sezonul viitor.