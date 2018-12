Petre Apostol

Echipa de volei Tricolorul LMV Ploieşti a scris o pagină de istorie în voleiul masculin, realizând eventul în sezonul 2017-2018, câştigând atât titlul naţional în Divizia A1, cât şi Cupa României, după un Final Four disputat la Galaţi. Din păcate, însă, imediat după singurele performanţe ale echipei, aceasta s-a desfiinţat, în vară.

În pofida acestui fapt, în ierarhiile de final de an realizate de reprezentanţii Federaţiei Române de Volei şi-au făcut loc trei dintre cei care au contribuit la performanţele echipei ploieştene în sezonul trecut. Astfel, Laurenţiu Lică (joacă pe postul de universal) a fost desemnat, pentru al treilea an consecutiv, cel mai valoros voleibalist român al anului. În vârstă de 38 de ani, Lică a revenit, în acest sezon, la SCM U Craiova, formaţie cu care se află, din nou, în luptă pentru titlul naţional, la trupa olteană regăsindu-se încă un fost campion cu Tricolorul LMV – muntenegreanul Aleksandar Milivojevic.

Imediat în urma lui Laurenţiu Lică în ierarhia alcătuită de forul naţional a fost trecut coordonatorul Cristian Bartha, de asemenea prezent în cadrul echipei campioane Tricolorul LMV Ploieşti. În vârstă de 33 de ani, Bartha evoluează în acest sezon pentru Volei Municipal Zalău (la care mai joacă un alt fost „tricolor”, liberoul austriac Philipp Kroiss), fiind în luptă directă pentru titlul naţional cu Laurenţiu Lică, gruparea sălăjeană ocupând, în prezent, prima poziţie a ierarhiei, la egalitate de puncte cu SCM U Craiova.

De altfel, Laurenţiu Lică şi Cristian Bartha s-au aflat şi în cadrul lotului naţional, reuşind, după o pauză de peste două decenii, calificarea la un turneu final al Campionatului European.

Totodată, printre premianţii anului în voleiul românesc a fost trecut şi antrenorul principal al campioanei Tricolorul LMV Ploieşti, Sergiu Stancu, acesta fiind al treilea în ierarhia celor mai valoroşi antrenori din 2018, conform reprezentanţilor Federaţiei Române de Volei. După desfiinţarea echipei ploieştene, Stancu a pregătit formaţia din Grecia – PAOK Salonic, iar în pauză de iarnă, cel mai probabil, va reveni în campionatul românesc, la CSM Arcada Galaţi.

Cel mai valoros antrenor al anului desemnat de forul naţional a fost chiar selecţionerul primei reprezentative masculine a României, Dănuţ Pascu, cel care pregăteşte, totodată, şi formaţia SCM U Craiova.

Primii zece sportivi ai anului 2018:

1. Laurenţiu Lică (Tricolorul LMV Ploieşti/SCM U Craiova)

2. Cristian Bartha (Tricolorul LMV Ploieşti/Volei Municipal Zalău)

3. Marian Bala (Arcada Galaţi/CSM Bucureşti)

4. Adrian Aciobăniţei (United Volleys Rhein-Main/ VfB Friedrichshafen – Germania)

5. Gabriel Cherbeleaţă (Steaua Bucureşti/CSM Bucureşti)

6. Răzvan Olteanu (SCM U Craiova)

7. Andrei Spînu (Arcada Galaţi/Volei Municipal Zalău)

8. Rareş Bălean (Volei Municipal Zalău)

9. Nicolae Ghionea (Dinamo Bucureşti/

CSM Bucureşti)

10. Ciprian Matei (Steaua Bucureşti/Volei Municipal Zalău)

Primii antrenori ai anului 2018:

1. Dănuţ Pascu

2. Florin Grapă

3. Sergiu Stancu

4. Marius Macarie

5. Iulian Pîslaru/Bogdan Tănase