Prim-ministrul britanic Theresa May avea, ieri, programat un discurs în faţa parlamentarilor pentru a le explica faptul că un nou referendum pentru Brexit va provoca „daune ireparabile" vieţii politice şi îi va face pe britanici să îşi piardă încrederea în Guvern, relatează BBC. Theresa May respinge ideea că un nou referendum este singura soluţie pentru a ieşi din impasul politic. Premierul încearcă astfel să îi convingă pe parlmentari că referendumul ar provoca „daune ireparabile integrităţii politice a Guvernului" şi nu va fi cu un pas înainte din niciun punct de vedere. „Nu vreau ca britanicii să îşi piardă încrederea în noi, dacă încercăm să organizăm un alt referendum. Un al doilea vot ar provoca daune ireparabile integrităţii noastre politice, deoarece le va spune milioanelor de persoane care au avut încredere în democraţie că democraţia noastră nu şi-a făcut treaba", a declarat Theresa May. „Un al doilea vot nu ne va duce mai departe decât primul. Va diviza ţara în momentul în care trebuie să muncim la unitatea ei", a adăugat prim-ministrul britanic. Foştii prim-miniştri britanici, John Major şi Tony Blair, sunt printre cei care consideră că referendumul este singura posibilitate dacă parlamentarii vor respinge acordul negociat. Tony Blair a declarat săptămâna trecută că deşi admiră determinarea Theresei May de a duce mai departe acordul, în condiţiile în care acesta este respins de multe persoane, nu mai are rost să continue pe acest drum. Duminică, Theresa May a declarat că dacă Tony Blair susţine organizarea unui nou referendum acest lucru este „o insultă adusă biroului pe care l-a ocupat odată" şi l-a acuzat că încearcă să submineze negocierile pentru Brexit.