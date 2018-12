Din dorința de a menține transparența pe care a promis-o încă de la demararea noului proiect legat de Petrolul Ploiești, Peluza I Ilie Oană ține să aducă la cunoștința tuturor suporterilor faptul că patru reprezentanți ai acestei structuri au fost prezenți la sediul clubului pentru a discuta cu Mădălin Mihailovici, CEO Veolia, partenerul-finanțator al Petrolului Ploiești.

“Încă din start dorim să precizăm faptul că am găsit în dumnealui un partener al dialogului. Principalele subiecte pe care le-am dezbătut au fost legate de managementul sportiv al clubului, jocul echipei și situația președintelui Cristi Vlad” – se arată în comunicatul acestora.

“Reprezentanţii Peluzei I Ilie Oană au susţinut în continuare faptul că funcția de președinte este o responsabilitate mult prea mare pentru Cristi Vlad, una la care nu face față. Am susținut că locul lui Cristi Vlad trebuie fie în continuare în organigrama clubului, însă nu în postura în care se află acum. În această fază în care se află clubul nostru, reprezentanții Peluzei I Ilie Oană au susținut că este nevoie de un președinte cu experiență managerial-sportivă și că actualul președinte Cristi Vlad a avut la dispoziție timp suficient să demonstreze că el este persoana potrivită pentru a conduce destinele clubului.

Totodată, nu am fost de acord cu ceea ce i s-a întâmplat vicepreşedintelui Tavi Grigore. Noi suntem de părere că acesta nu se face vinovat de jocul slab al Petrolului Ploiești, mai ales că a acceptat să vină la cârma echipei într-un moment dificil. Persoanele vinovate au fost și sunt cu totul și cu totul altele.

Precizăm faptul că nu susținem ca Tavi Grigore să revină pe banca tehnică a echipei noastre de suflet, însă suntem obiectivi și nu dorim să ni se prezinte ca fiind singurul vinovat atunci când nu este.

În ceea ce-l privește pe reprezentantul partenerului finanțator al Petrolului, Mădălin Mihailovici, acesta a susținut că obiectivul rămâne promovarea și că în pauza de iarnă echipa va fi întărită. Totodată Mădălin Mihailovici a susținut că în acest moment are loc o evaluare a activității managerial de la club” – spun suporterii de la Peluza I.

Totodată, Uniunea Suporterilor Petrolişti – USP – a remis un comunicat similar, în care găsim şi alte amănunte interesante de la întâlnire. “În sfârșit, după îndelungi insistențe, azi a avut loc o întâlnire între domnul Mădalin Mihailovici și reprezentanții USP-ului, la sediul clubului, alături de CEO Veolia participând și Alexandru Moldovan, director Veolia și Dragoș Ferariu, avocat Veolia.Încercând să sintetizăm cele discutate în aproape o oră și jumătate, ar fi de spus următoarele:

1. Am solicitat o comunicare periodică directă între USP și domnul Mihailovici, rămânând stabilit să ne întâlnim cel puțin de două ori pe an, în pauzele competiționale.

2. Parteneri grei, alături de Veolia, nu au venit până acum, din două motive, conform domnului Mihailovici: a echipei și a suporterilor. Echipa nu s-a exprimat la un nivel mulțumitor, iar din tribună se scandează „demisia” etc. Am explicat că sursa tensiunilor a fost antrenorul Grozavu, că suporterii la Ploiești sunt vulcanici, după cum bine se știe; speră ca odată cu promovarea să mai apară și alte companii puternice alături de club. Până acum au fost doar unele discuții prin care se dorea de fapt ori preluarea echipei de către alții, ori scenarii fantasmagorice cu oameni din străinătate, fară a avea nicio intenție reală de a investi la Petrolul.

3. Nu se pune problema deocamdată a constituirii vreunui SA, momentan încă suntem la faza de construcție a unui club și actuala formă de organizare este potrivită mai bine acestei faze.

4. Nu are niciun impact asupra activității clubului faptul că Veolia va pierde (dacă îl va pierde) servicul de termoficare al Ploieștiului (care numai în această iarnă îi va aduce oricum pierderi de 5 milioane de euro). „Zvonurile privind problemele legate de finanțarea activității clubului sunt la fel de adevărate ca acelea care mă dau candidat la funcția de primar al Ploieștiului”. Adică aberații.

5. Credeți că se poate promova cu actualul lot? Răspuns: „La limită. Se va face o analiză în perioada imediat următoare, atât a lotului de jucători cât și a staffului și vom vedea ce schimbări vom face.”

6. Acel raport al firmei care se ocupă de organizarea clubului, de analizarea/evaluarea activității tuturor salariaților, de la femeia de serviciu la președinte, va fi gata pe 20 decembrie. Alexandru Moldovan, care se ocupă de această problemă, a zis că undeva la sfârșitul lui ianuarie 2019 va fi gata și modelul organigramei care ar urma să fie implementat, urmând ca apoi să se parcurgă pașii pentru a ajunge la acea formă de organizare (au fost aduse în discuție aici evident problemele legate de marketing, scouting, CCJ, FCPTV, muzeu). S-a discutat și despre prezența la meciurile de acasă („mă așteptam să vină mai multă lume la meci”) și despre parteneriatul cu O.Lyon și cu Plzen (toate la timpul lor).

7. „Peste câțiva ani, luăm în calcul identificarea unei locații/teren în vederea cumpărării/concesionării pe care să se construiască viitoarea bază de antrenament a Petrolului”.

8. Aveți ceva să-mi reproșați?

– declarația cu mutatul echipei din oraș : era pentru cine trebuia să audă. Nu s-a pus problema și nici nu se va pune vreodată.

– plecatul mai devreme de la meciul de la Popești : nu pot să nu fiu suporter, nu îmi plăcea ce vedeam pe teren.

– suporterii trepanați: sunt unii care sunt veșnic nemulțumiți, care au în spate anumite persoane.

O “radiografie” completă, aşadar, privind starea la zi a clubului ploieştean, prin prisma celor care asigură finanţarea şi a celor care au menţinut vie “scânteia” galben-albastră, în momentele grele!