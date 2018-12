Violeta Stoica

O mare de copii frumoși, inteligenți, de toate vârstele, și profesorii lor din majoritatea localităților prahovene au fost ieri în centrul atenției administrației județene, în cadrul primei ediții a Galei de Excelență a învățământului prahovean. O atmosferă emoționantă, într-o sală care a concentrat pe metru pătrat atât de multă inteligență, bun simț și dăruire, cum numai într-un mediu cu adevărat educațional se poate regăsi.

Sala Europa a Palatului Administrativ din Ploiești s-a dovedit neîncăpătoare pentru mințile strălucite ale învățământului prahovean – elevi și profesori deopotrivă – fiind nevoie ca “spuma” inteligenței din școlile județului să fie împărțită în două grupuri de câteva sute de persoane pentru a lua parte la Gala de Excelență organizată de Consiliul Județean Prahova.

Sute de elevi și de profesori au fost premiați pentru rezultatele lor remarcabile în cadrul olimpiadelor școlare, fondurile alocate de către Consiliul Județean Prahova pentru recompensarea copiilor și a dascălilor care i-au îndrumat fiind destul de generoase.

Cu toate acestea, președintele Consiliului Județean Prahova, Bogdan Toader, a ținut să precizeze că se dorește ca, în cadrul edițiilor viitoare ale galei, stimulentele financiare să crească, pentru recunoașterea meritelor celor care fac atât de multe sacrificii personale pentru a fi printre cei mai buni.

A fost pentru prima dată când administrația județeană a organizat un eveniment de o asemenea anvergură destinat recunoașterii meritelor elevilor și profesorilor de elită ai Prahovei, fiind probabil una dintre investițiile “de la buget” care se fac remarcate și care sunt remarcabile. Investiție în inteligență și – oricât de ciudat ar suna – în viitorul unor copii care fac sacrificii demne de laudă, alături de profesori și de părinți.

Fiecare dintre cei premiaţi a fost recompensat cu suma de 500 de lei, de fondurile alocate de Consiliul Județean Prahova, prin votul în unanimitate al aleșilor județeni, beneficiind 226 de profesori și 451 de elevi. Mai mult de jumătate dintre elevii premiați ieri excelează în discipline teoretice, iar cealaltă jumătate – în discipline sportive, toți fiind în atenția conducerii Consiliului Județean Prahova, prin președintele Bogdan Toader, a Instituției Prefectului, prin prefectul Mădălina Lupea, și a conducerii Inspectoratului Școlar Prahova, prin inspectorul general Nicolae Angelescu.

Ideea organizării acestei gale destinate elitei învățământului prahovean a venit la începutul acestui an, când profesorii care fac parte din Consiliul Județean Prahova, printre care se află și inspectorul general adjunct Horia Toma, alături de șeful administrației județene, Bogdan Toader, au pus la cale alocarea de fonduri destinate evenimentului și pentru premierea elevilor olimpici și profesorilor care i-au pregătit pe aceștia.

De altfel, președintele Consiliului Județean Prahova, Bogdan Toader, vizibil emoționat pentru că în Sala Europa se aflau, ieri, inclusiv profesorii săi din liceu, a ținut să îi felicite pe copiii de 10 ai Prahovei: “La începutul acestui an, ne-am gândit că trebuie să facem pentru elevi, pentru profesori, pentru premianții județului Prahova, un astfel de moment. Anul acesta, am participat, împreună cu mai mulți colegi din cadrul Consiliului Județean Prahova, la două evenimente: primul – la Centrul de excelență și al doilea – la premierea realizată de către Primăria municipiului Ploiești. Și am observat că, din cele 104 localități ale județului Prahova, nu erau prea mulți elevi care să fi primit premii.

Este nevoie de multe sacrificii pentru a ajunge la un asemenea nivel de performanță, iar unul dintre motivele pentru care mă aflu astăzi aici, în fața dumneavoastră, în calitatea temporară pe care o dețin – de președinte al Consiliului Județean Prahova – este și acela că printre dumneavoastră, astăzi, aici, se află și profesorii mei, din Colegiul Național “Mihai Viteazul”.

Este, însă, de datoria mea să vă transmit și faptul că toți cei 37 de membri ai Consiliului Județean Prahova au votat, în unanimitate, sumele alocate pentru premiile de astăzi. Îmi dau seama că suma pe care o veți primi și diploma nu recompensează întru totul munca pe care ați depus-o voi, cu toții, și nici sacrificiile făcute atât de către elevi, cât și de către profesori și de către părinți.

Noi am încercat, prin această premiere, să arătăm că vă suntem recunoscători pentru munca pe care ați desfășurat-o și încercăm să arătăm că județul Prahova dorește să stimuleze și viitorii posibili premianți. Avem nevoie de oameni buni, de oameni ca dumneavoastră, care să rămână în județul Prahova, după terminarea studiilor și care, de ce nu?, să lucreze chiar și în cadrul administrației județene sau în cadrul primăriilor locale”.

Elevii și profesorii care nu au fost, din diferite motive, prezenți la gala de ieri, își vor putea ridica premiile de la casieria Consiliului Județean Prahova, în termen de trei zile.