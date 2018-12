Preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul de prelungire a mandatului generalului Nicolae Ciucă, actualul şef al Statului Major al Apărării, după ce a respins în şedinţa CSAT, de vineri, 28 decembrie, propunerea făcută de MApN pentru această funcţie – Dumitru Scarlat, reprezentantul militar al României la NATO și UE.

„Mandatul generalului Ciucă se termină pe 31 decembrie. România nu poate să rămână fără şef al Armatei. Această situaţie generată de incompetenţa PSD trebuie rezolvată. După şedinţa CSAT am rezolvat-o. Am luat decizia şi am semnat şi trimis spre publicare prin care se prelungeşte mandatul generalului Ciucă. Generalul Ciucă, un soldat competent, cu rezultate din cele mai frumoase. Bine ar fi fost ca această chestiune să îşi fi găsit mai repede soluţionarea, dar cred că Armata României trebuie să ştie cine o conduce şi cum o conduce”, a declarat preşedintele Klaus Iohannis.

Şeful statului nu a ratat ocazia să critice din nou PSD.

Generalul Nicolae Ciucă, născut în anul 1967, a fost avansat în acest grad în 27 noiembrie 2015. Din 1 ianuarie 2015, este şef al Statului Major General, fiind numit de preşedintele Klaus Iohannis, iar în perioada 2014-2015, a fost locţiitor pentru această funcţie.