Violeta Stoica

Sebastian Ghiță, fostul deputat de Prahova, aflat în prezent la Belgrad, a ieșit cu informații incendiare, duminică seară, pe două posturi naționale de televiziune. Ghiță a declarat că a depus, săptămâna trecută, la nou-înființata Secție pentru investigarea infracțiunilor din justiție din cadrul Parchetului General, un denunț împotriva fostului procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi.

Practic, în textul denunțului prezentat de Antena 3 și România TV se arată că Laura Codruța Kovesi ar fi cerut o sumă foarte mare de bani pentru aducerea în țară din Indonezia – cu un avion privat – a lui Nicolae Popa, cunoscut drept “tatăl FNI”, în cadrul unei proceduri extraordinare de extrădare a acestuia din statul asiatic.

Sebastian Ghiță a precizat că a făcut publice acum informațiile privitoare la factura prin care s-a achitat zborul România-Indonezia și retur pentru că se poate demonstra că plata cursei respective cu avionul a fost făcută de o firmă din Ploiești, de la care – în urma unei percheziții – a fost ridicată chiar factura care demonstra achitarea celor 268.689 de lei, contravaloarea serviciilor prestate de compania aviatică privată.

Ieri dimineață, Laura Codruța Kovesi nu a comentat informațiile făcute publice duminică seara de către Sebastian Ghiță, în timp ce în urma denunțului au început deja audierile martorilor.

Conform procesului-verbal încheiat la data de 3 decembrie 2018, Adina Florea, procuror șef adjunct al Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție arată că denunțul a fost depus de către o persoană împuternicită să o facă, având în vedere că denunțătorul, Sebastian Ghiță, “se află în imposibilitatea obiectivă de a depune, personal, acest denunț, din cauza situației lui judiciare”.

De altfel, în cadrul intervențiilor telefonice pe care le-a avut atât la Antena 3, cât și la România TV, fostul deputat de Prahova s-a arătat încrezător în noua secție specială înființată la nivelul Parchetului General. Sebastian Ghiță a declarat, printre altele: „Kovesi şi cele două unelte ale sale, Onea şi Negulescu, au vrut să scape. Această secţie de urmărire a magistraţilor permite acum oricui să arate probe. Atunci când Kovesi afla că sunt date despre ce făceau în România, Onea şi Negulescu inventau un denunţ şi făceau un dosar. Aşa cum au încercat cu mine, aşa au încercat şi cu alţii. Am avut curajul să revin pentru că atunci nu era momentul, pentru că am vrut să mă feresc, nu aveam acea factură, care s-a plătit de către o firmă din Ploiești. Doamna Kovesi a ordonat lui Negulescu să meargă la acea companie şi să ia acea factură. Acum ne-am dat seama că Negulescu a făcut să dispară acea factură. Grav este că toată puterea lui Kovesi şi a DIICOT a fost folosită ca să se facă dosare false împotriva mea”.

Textul denunţului semnat de Sebastian Ghiţă

„Subsemnatul, Ghiță Sebastian Aurelian, având CNP (…), domiciliat în (…), identificat cu CI seria (…), aduc la cunoștința organelor de urmărire penală următoarele fapte:

Am avut o relație de prietenie cu Laura Codruța Kovesi pe care o pot proba declarațiile martorilor care au văzut-o împreună cu mine la Crama Tohani, la mine acasă pe strada (…), la o vilă din Sinaia.

În timpul acestei relații de prietenie, Laura Codruța Kovesi mi-a solicitat personal în primăvara anului 2011, moment în care deținea funcția de Procuror General al României, să efectuez plata unei sume de bani pentru urgentarea unui caz (dosar penal) de care aceasta se ocupa în mod direct și personal, caz de notorietate care ar fi ajutat-o foarte mult în cariera sa profesională dacă se finaliza în modul dorit de ea.

În mod concret, Kovesi a pretins în mod direct și a primit o sumă de bani pentru aducerea în țară a lui Popa Nicolae, la momentul oportun, ales cu atenție deosebită de Kovesi personal. Mi-a spus chiar ea la acea vreme că acest lucru ar reprezenta pentru ea un beneficiu de imagine care i-ar garanta numirea în funcția de Procuror Șef al DNA România, lucru care s-a și întâmplat ulterior.

Plata s-a făcut prin societatea (…) din Ploiești, la cererea mea, pentru închirierea unui avion privat de la compania aeriană Țiriac Air.

Cu acest avion privat a fost adus în țară din Indonezia numitul Nicolae Popa. Aducerea acestuia în țară era oportună pentru Kovesi care dirija modul de lucru într-un dosar ce îl viza pe Sorin Ovidiu Vântu, Popa Nicolae fiind martor în acest dosar.

Laura Codruța Kovesi mi-a promis că în schimbul plății contravalorii facturii din data de (…) / 2011 cu nr. (…) / 2011 în valoare de 268.689 RON achitată către Țiriac AIR de către (…), la cererea mea, va interveni și își va folosi influența pe lângă procurorii care aveau în lucru dosarele mele (ex.: dosar Tracia, unde procurorul de ședință era de la Parchetul General), în scopul soluționării acestora în mod favorabil mie prin neîndeplinirea anumitor acte ce intrau în atribuțiile lor de serviciu.

Laura Kovesi s-a ținut de cuvânt cu aceste promisiuni cât timp a fost Procuror Șef al Parchetului General.

Ulterior, după ianuarie 2015, dorind să șteargă urmele acestor fapte, a constituit împreună cu Lucian Onea și cu Mircea Negulescu un grup infracțional organizat, atrăgând alături de aceștia și alte persoane pe care le-a convins sau obligat să depună mărturii mincinoase împotriva mea.

Fac mențiunea că Popa Nicolae a fost adus în România după aproximativ 10 zile de la efectuarea plății facturii despre care am făcut vorbire.

Motivul pentru care Kovesi a solicitat un avion privat este că în acest fel a fost ascuns faptul că Nicolae Popa a fost (răpit / extras) transportat fără voia lui și fără o decizie de extrădare în urma unui proces în Indonezia.

Dacă s-ar fi plătit un avion de linie, lui Kovesi îi era frică de un comportament al lui Popa în aeroport sau avion (simulare infarct / solicitare medic / ambulanță) care l-ar fi oprit pe acesta în Indonezia sau în orice altă escală. În acest fel s-a evitat și controlul documentelor de extrădare. Prin folosirea unui avion privat, Nicolae Popa a rămas pe toată durata transportului în avion, fără posibilități de a bloca revenirea în țară.

Celălalt motiv ține de faptul că un proces de extrădare durează 2 sau 3 ani în Indonezia.

Kovesi a dorit urgentarea aducerii lui Popa, încălcând drepturile omului și dreptul la un proces echitabil de extrădare, inclusiv tratatele internaționale, având nevoie ca Popa să revină în țară în momentul dorit de ea.

Fac mențiunea că pentru a da aparență de legalitate, Kovesi a solicitat ca suma de bani să fie plătită de societatea (…), fiind evident că această sumă de bani reprezenta plata contravalorii transportului numitului Nicolae Popa din Indonezia în România în afara procedurii normale de extrădare.

Laura Kovesi a mers personal în Indonezia în perioada 11-18 martie 2011 pentru a face presiunile și pregătirile necesare pentru acțiunea ce avea să urmeze intervenind la autoritățile din Indonezia. Doamna Angela Nicolae, procuror al Parchetului General, a denunțat public această situație.

Fac mențiunea că doar Ministerul Justiției se ocupă de extrădarea persoanelor, procurorii neavând competență legală pentru a participa la o astfel de operațiune (abuz în serviciu).

După ianuarie 2015, relațiile dintre mine și Laura Codruța Kovesi s-au răcit. Laura Kovesi a încercat să câștige noi relații politice și să ascundă aceste fapte de care am făcut vorbire.

Împreună cu Lucian Onea și Mircea Negulescu, procurori în cadrul DNA Ploiești, a determinat martori mincinoși din cadrul companiilor (…) să facă declarații mincinoase la adresa mea.

Totodată, l-a determinat / presat / obligat pe Vlad Cosma să falsifice probe și să declare lucruri neadevărate.

Acesta a declarat public faptul că Laura Kovesi (Doamna K, convorbirile Cosma – Negulescu) coordona toată activitatea infracțională întreprinsă de Onea și Negulescu împotriva mea.

Consider că toate aceste persoane pot da relații despre grupul infracțional organizat Kovesi – Onea – Negulescu și despre felul în care mi-au fost fabricate dosare pentru a se acoperi activitatea infracțională a Laurei Kovesi”.