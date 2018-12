Petre Apostol

La Club Floreasca, în Bucureşti, a avut loc, duminică seară, Gala Gimnasticii Ritmice Româneşti, eveniment care, în urmă cu câţiva ani, s-a desfăşurat chiar la Ploieşti, la iniţiativa antrenoarei coordonatoare a secţiei de gimnastică ritmică de la Clubul Sportiv Municipal Ploieşti, Liliana Băescu.

În cadrul evenimentului organizat în Capitală au fost premiate cele mai valoroase gimnaste ale ţării, oferindu-se, de asemenea, şi alte premii speciale. În plus, aşa cum îi stă bine unei asemenea discipline sportive, mai multe cluburi din ţară au prezentat momente deosebite pe covorul de concurs, reieşind un spectacol plin de graţie şi frumuseţe.

Iar printre cele remarcate în cadrul galei s-au regăsit şi reprezentantele de la CSM Ploieşti. Astfel, trei dintre gimnastele clubului ploieştean s-au numărat printre cele mai valoroase zece sportive ale anului.

Denisa Stoian a fost a treia pe lista întocmită de Federaţia Română de Gimnastică Ritmică, prima junioară din această ierarhie, de altfel, în special ca urmare a performanţei de a se califica la Jocurile Olimpice de Tineret.

Multiplă campioană naţională şi aflată în grafic pentru a participa la prima ediţie a Campionatului Mondial de junioare, anul viitor, Miruna Ciocîrlan a fost trecută a cincea pe lista celor mai valoroase gimnaste ale ţării în 2018.

Iar Sabina Enache, vicecampioană naţională la individual la categoria prejunioare, a fost pe locul al optulea, aceasta fiind cooptată, din noiembrie (alături de o altă sportivă de la CSM Ploieşti, Anisia Drăgan), la Centrul Naţional Olimpic de Pregătire pentru Junioare de la Arad, la care se formează ansamblul României la junioare pentru competiţiile internaţionale majore de anul viitor.

În plus, cum rezultatele sportivelor ploieştene nu se puteau realiza fără un îndrumător, antrenoarea Simona Puiu a fost recompensată cu un premiu special pentru performanţele obţinute de-a lungul acestui an.

Nu ar strica, în aceste condiţii, ca reprezentantele secţiei de gimnastică ritmică să fie recompensate cu premii, măcar simbolice, şi de conducerea clubului.