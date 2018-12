Marian Dima

CJA Prahova – forul care conduce activitatea arbitrilor prahoveni – a respectat tradiţia premierii de final de an, banchetul arbitrilor, cel mai vechi eveniment de acest gen din fotbalul prahovean şi nu numai, desfăşurându-şi “episodul” aferent anului 2018.

Într-o atmosferă plăcută şi o locaţie elegantă – complexul Ana Maria Pop din Bucov – cei peste 100 de invitaţi au avut parte de o petrecere pe cinste, “momentul principal” fiind, ca de fiecare dată, premierea cavalerilor fluierului prahoveni.

Gheorghe Constantin – invitat de onoare

Fost vicepreşedinte al Comisiei Centrale a Arbitrilor, ecuson FIFA mulţi ani, suceveanul Gheorghe Constantin a fost invitatul special al petrecerii, acesta fiind cel care a oferit câteva premii, profitând de oportunitatea apărută, de a se afla la Ploieşti, unde fusese delegat drept observator de arbitri la meciul Petrolului cu CS Baloteşti. Prezenţă discretă, cu un discurs pertinent, făcând referire la “schimbul de generaţii şi schimbarea mentalităţilor” în arbitrajul românesc, cel cunoscut în lumea fotbalului drept “Costică Suceavă” s-a bucurat pentru prezenţa în mijlocul arbitrilor prahoveni.

Săcuiu – distincţie în lipsă

Printre premiile oferite de forul condus de Marian Deaconu, un moment special ar fi trebuit să fie premierea lui Dănuţ Săcuiu, nume cunoscut în arbitrajul prahovean, la nivel de judeţ, timp îndelungat, care acum activează în Franţa, unde s-a mutat de câţiva ani. Acesta nu a putut onora însă invitaţia, pentru că are de susţinut un important examen în Franţa, zilele acestea, urmând să vină în România mai aproape de Sărbători. Premiul a fost ridicat de familie, fiul său fiind prezent în sală!

Neagu – cel mai bun din 2018

Poate cel mai aşteptat moment a fost acela al decernării premiului pentru “Cel mai bun arbitru în anul 2018”, Ionuţ Neagu – unul dintre veteranii acestei activităţi în judeţul nostru – fiind recompensat drept “Numărul 1”.

Petre Doru a primit diploma pentru “Cel mai bun arbitru asistent în anul 2018”, şirul premierilor continuând cu Popişteanu Bogdan – desemnat cel mai bun arbitru din Lotul Judeţean în anul 2018.

Vali Dumitru, premiu pentru Liga I

Cu o reprezentare constantă în “concursurile” de promovare la nivel naţional, an de an judeţul Prahova fiind “furnizor” de cavaleri ai fluierului pentru loturile naţionale, CJA-ul judeţean a avut parte şi în anul 2018 de realizări notabile. Cea mai importantă – prezenţa arbitrului asistent Dumitru Valentin în lotul Ligii I, “Colina” umplând acest… gol de prezenţă a unui prahovean la cel mai înalt nivel. Au primit diplome şi cadouri pentru promovările obţinute în acest an şi arbitrul asistent Florea Diana, pentru promovare în lotul Ligii 2 şi arbitrul asistent Enache Gabriel – pentru promovare în lotul Ligii 3, o menţiune specială fiind pusă şi în dreptul asistentului Bogdan Ciocoiu, care urmează “traseul” promovării în Liga a III-a, prin programul “Cavalerii Viitorului”, unde a reuşit câteva note de 10 la testele susţinute, lucru mai rar întâlnit la acest nivel.

Iar petrecerea “post premiere” a fost una reuşită, la capătul unui sezon 2018 care poate fi considerat “pozitiv” pentru arbitrajul prahovean.