Statistic, fenomenul violenței domestice nu este evidențiat la adevărata lui amploare, pentru că s-a ajuns la concluzia – potrivit datelor oficiale – că aproximativ 70% dintre victime nu raportează bătăile sau agresiunile de orice natură, fie ele fizice sau psihice. Mai mult decât atât, 70% dintre femeile care sunt bătute ori maltratate de soți sau de partenerii de viață se întorc în mediul nociv, fiind în multe dintre cazuri dependente financiar de agresorii lor.

Modificările legislative promulgate în acest an pentru reducerea fenomenului de violență în familie, fapte extrem de grave care pot ajunge în multe cazuri și la omor, le vor da posibilitatea polițiștilor prahoveni să emită pe loc ordine de protecție provizorie în cazurile grave, chiar și fără plângerea prealabilă a victimei. Lucrurile se vor schimba însă doar odată cu apariția normelor de aplicare pentru legea privind prevenirea și combaterea violenței în familie, norme care încă nu există.

În România și, implicit, în județul Prahova, în prezent, singura posibilitate de a ține la distanță un agresor de victima sau de victimele sale (apropiați sau membri ai familiei) este emiterea unui ordin de protecție de către instanța de judecată, procedură care nu poate fi făcută imediat, la constatarea propriu-zisă a faptelor violente. Schimbările legislative ar trebui să le vină în ajutor victimelor agresiunilor din familie, inclusiv prin emiterea unor ordine de protecție provizorie de către polițist, dar și prin apariția – în fiecare județ – a unor locuințe protejate destinate femeilor agresate.

Și în județul Prahova – unde există deja un centru de urgență destinat victimelor violenței în familie – se preconizează că în scurt timp va fi înființată o asemenea locuință protejată.

România este pe primul loc în Europa într-un trist top al cazurilor de femei care suferă din cauza violenței în familie, numai în anul 2016 fiind înregistrate în ţară circa 200 de cazuri de decese și alte aproximativ 100 în cursul anului 2017. Cifrele au fost prezentate, la Ploiești, de către secretarul de stat Grațiela Drăghici, de la Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, în cadrul Conferinței “Împreună împotriva violenței domestice”, organizată de Consiliul Județean Prahova (vicepreședintele Ludmila Sfîrloagă fiind unul dintre inițiatori) și de Direcția Județeană de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova.

Evenimentul de la Ploiești a tras un semnal de alarmă în privința riscurilor la care se supun – ajungându-se până la situații extrem de grave – femeile care sunt victime ale partenerilor lor de viață, adevărata amploare a fenomenului agresiunilor domestice fiind unul mult prea puțin cunoscută la nivel național.

Apariția unor modificări legislative, la inițiativa Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați și a colaboratorilor instituționali – Ministerul Muncii, Ministerul de Interne – ar trebui să reducă din numărul cazurilor de agresiuni apărute în sânul familiilor, acolo unde, în multe cazuri, numai cei implicați (victime și agresori) cunosc ce se întâmplă în spatele ușilor închise.

Grațiela Drăghici, aflată la conducerea Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, a amintit despre multele cazuri de încălcare a ordinelor de protecție emise de instanțele de judecată împotriva autorilor agresiunilor domestice, unele dintre victime murind, practic, “cu ordinele de protecție în mână”. Tocmai de aceea, a fost nevoie de modificarea legislației privind violența în familie, care va însemna – cel puțin teoretic – o scădere atât a numărului de cazuri neștiute, cât și a celui al femeilor care vor avea posibilitatea să obțină pe loc ordine de protecție provizorie emise direct de către polițiști, la prezentarea la domiciliul în care are loc fapta violentă. Tot polițistul va avea posibilitatea – după apariția normelor de aplicare pentru legea modificată – să evacueze agresorul din locuința în care s-a produs fapta violentă, chiar dacă acesta este proprietarul imobilului respectiv. Persoana asupra căreia se vor lua măsurile respective va fi obligată să predea armele deținute – dacă este cazul -, să predea inclusiv cheile locuinței, pentru ca să nu existe posibilitatea să se întoarcă după plecarea polițistului și să se ajungă la situații limită, precum crima.

Pe de altă parte, schimbările din lege mai prevăd și înființarea la nivelul fiecărui județ cel puțin a unei locuințe protejate, unde victimele violenței în familie să poată fi cazate și consiliate psihologic. Potrivit directorului executiv al DGASPC Prahova, Viorel Călin, în județul nostru a fost identificată deja o locuință care ar putea avea această destinație, pentru cel puțin șase persoane, aceasta fiind una dintre condițiile în care, prin proiectul derulat de Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați în colaborare cu autoritățile locale, să fie asigurată finanțarea tuturor activităților din aceste locuințe protejate pentru o perioadă de patru ani.

Prezent la conferința de la Ploiești, șeful IPJ Prahova, Eduard Mirițescu, a vorbit despre zecile de cazuri de ordine de protecție încălcate în ultimii ani de către agresorii împotriva cărora fuseseră emise aceste documente, în baza deciziilor instanțelor de judecată. Potrivit inspectorului șef al Poliției prahovene, în anul 2016 au fost emise 56 de ordine de protecție, 17 dintre acestea fiind încălcate de către persoanele împotriva cărora fuseseră emise, însă atât numărul ordinelor, cât și cel al încălcărilor acestora a crescut în ultimii doi ani. Eduard Mirițescu a precizat că în anul 2017 au fost instituite 86 de ordine de protecție, dar 36 dintre acestea au fost încălcate, iar în primele 11 luni ale acestui an, s-au pus în aplicare 102 asemenea decizii judecătorești.

Pe de altă parte, însă, șeful IPJ Prahova a mai arătat că sunt diferențe în statisticile realizate de diferite instituții privind faptele de violență domestică, acestea rezidând în faptul că multe forme ale violenței domestice nu apar ca fapte penale.

• Curtea de Apel Târgu Mureș: Poliţia și Serviciul 112, amendate pentru lipsa de reacţie într-un caz soldat cu moartea unei femei

Dincolo de ordine de protecție – provizorii sau definitive, emise de polițist sau de instanța de judecată – există însă, de ce să nu recunoaștem, și multe cazuri în care se ajunge chiar și la crimă, inclusiv din cauza lipsei de reacție a unor autorități. Dacă situația se va schimba după intrarea în vigoare a modificărilor legislative, vom vedea, însă un caz prezentat în presa centrală ar trebui să le dea de gândit inclusiv autorităților care nu intervin pentru prevenirea unor situații grave. Recent, potrivit presei centrale, Curtea de Apel Târgu Mureş a luat o decizie prin care Poliția, Serviciul unic de urgență 112 și Ministerul Afacerilor Interne au fost obligate să plătească daune morale în valoare de 150.000 de euro pentru că nu au intervenit pentru a proteja viața unei femei, care, după bătăi și amenințări, a fost împușcată în cap de fostul concubin pe care îl reclamase în repetate rânduri autorităţilor.

• Cazuri grave semnalate la DGASPC Prahova, și în acest an

Reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova ne-au dat două exemple de situații în care s-a intervenit – în cursul acestui an – pentru sprijinirea victimelor violenței în familii din județul nostru.

În luna ianuarie 2018, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova a fost sesizată pe linia telefonică ”983 – S.O.S. Victimele violenței în familie”, de către Inspectoratul Județean de Poliție Prahova, cu privire la situația a două minore, G.G. în vârstă de 11 ani și S.E. – în vârstă de 16 ani, domiciliate într-o comună din județul Prahova și aflate în grija mamei uneia dintre acestea. Copilele au fost audiate și s-a ajuns la concluzia că fuseseră martore la agresiunile asupra femeii, care ajunsese inclusiv la spital pentru a fi operată de urgență în vederea extirpării splinei, din cauza bătăilor venite din partea fostului concubin al ei. Fetele au fost preluate de DGASPC și s-a luat măsura plasamentului în regim de urgență într-un centru rezidențial unde au beneficiat, pe lângă serviciile de asistență și găzduire, de un program de consiliere psihologică impus de traumele suferite.

Între timp, fetele s-au întors în familie, dar cazul este monitorizat în continuare.

Un alt caz s-a petrecut în luna iunie a acestui an, când la DGASPC s-a făcut o sesizare din partea doamnei A.M., în calitate de mătușă maternă, cu privire la situația unei familii cu trei copii cu vârste cuprinse între 2 și 7 ani, care erau expuși pericolului din cauza unui scandal izbucnit între părinți, pe fondul consumului de alcool al tatălui. Acesta din urmă o lovise pe mama copiilor și o amenințase cu moartea, fapte petrecute în prezența copiilor. Deși mama prezenta urme vizibile de lovituri atât pe față cât și pe corp, nu a dorit să depună plângere împotriva soțului. Totodată, din relatările membrilor familiei a reieșit faptul că violențele sunt frecvente, mama fiind agresată fizic și verbal, iar copiii trăiesc într-un mediu abuziv. Având în vedere situația existentă, s-a decis scoaterea copiilor și a mamei lor din acest mediu și instituirea măsurilor de protecție în regim de urgență într-un centru specializat al DGASPC. În cadrul centrului respectiv, mama și copiii au beneficiat de un program de consiliere psihologică impus de traumele suferite, în afara serviciilor de asistență și găzduire asigurate, timp de aproximativ două luni. În această perioadă, cei patru au fost vizitați în centru de către bunica paternă și de sora mamei care și-au exprimat disponibilitatea de a-i ajuta și sprijini în îngrijirea și creșterea copiilor în familie.

După cele două luni, mama a solicitat revocarea măsurii de protecție instituite și s-a întors la domiciliu, iar situația familiei a rămas, de asemenea, în monitorizare.