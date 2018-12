Câmpina – inima fotbalului prahovean (XIV)

Constantin Dumitru-Plopeni

Continuăm serialul dedicat istoriei fotbalului prahovean, cititorii având ocazia ca în fiecare sâmbătă să citească materiale „cu parfum de epocă” despre cei care au pus bazele fenomenului fotbalistic în judeţul nostru. Astăzi, un nou episod despre „mişcarea sportivă” din Câmpina, oraş cu o bogată activitate pe scena districtului prahovean în perioada interbelică.

Ultimele jocuri dinaintea sezonului oficial / 1925

„Duminecă 6 Septembrie 1925 pe terenul Juventus s’a disputat cupa R. Breşca pentru categoria juniorilor. Cupa a fost câştigată şi de data aceasta de clubul Juventus, din localitate”. Rezultatele obţinute: Eliminatorii: Triumph Poiana – Juventus B 1:0; Juventus C – Echipa Şc. Comercială 1:0; Principesa Ileana – Triumph Câmpina 2:0; Juventus A – Generala 1:0; Semifinala: Juventus A – Juventus C, cedează echipa C în favoarea primei. Triumph Poiana – Principesa Ileana 1:0. Finala: Juventus A – Triumph Poiana. Învinge după patru reprize Juventus prin goalul marcat de Titi Weissler. Formaţia Juventus, d-nii: Blucher; Breşca II, Manta, Emil Predescu, Titty Weissler. Duminecă 20 Septembrie 1925 pe terenul clubului „Juventus” s’a disputat cupa societăţii „Generala” obţinându-se următoarele rezultate: Eliminatorii: Triumph Poiana – Juventus B 1:0; Venus Câmpina – Generala A 0:1; Generala B – Principesa Ileana 0:1; Juventus A – Şcoala Comercială 1:0; Spartacus – Triumph Câmpina 1:0; Semi-finală: Triumph Poiana – Spartacus 1:0; Juventus A – Principesa Ileana 1:0; Sfert de finală: Triumph Poiana – Generala Câmpina: „Din cauza întunericului matchul se termină după 4 prelungiri nedecis astfel că Duminică 27 c. se va disputa matchul între susnumitele echipe, câştigătorul urmând să intre în finală cu Juventus Câmpina”. Alte matchuri amicale: Urania – Funcţionarii Comerciali 7:2 şi Triumph Câmpina – Spartacus 6:1.

Venus Câmpina şi… primul baraj

Înainte de startul ediţiei de campionat 1925/26, patru echipe au disputat jocuri de baraj pentru locurile ce urmau să alcătuiască a doua serie valorică a districtului Ploieşti, categoria a doua. Printre cele patru formaţii pretendente la un loc s-a aflat şi Venus Câmpina, care alături de Avântul Buzău a înfruntat cele două formaţii ale grupărilor recent înfiinţate: Granitul şi Uraganul, ambele din Ploieşti. Au renunţat la o nouă participare cinci grupări: Cercul Atletic din Buzău, Păiajenul, Romana, Triumf şi Macaby – toate din Ploieşti. În prima etapă, programată la 16 septembrie 1925, Uraganul a câştigat prin neprezentarea echipei Venus Câmpina, după cum se consemna în presa timpului. „Meciurile de baraj din localitate ce urmau să se dispute duminică 20 septembrie 1925 (etapa doua) s-au amânat pentru duminică 27 septembrie 1925, iar programul s-a fixat după cum urmează”: Avântul (Buzău) – Uraganul (Ploeşti) – ora 8 jum., teren „Prahova” şi Granitul (Ploeşti) – Venus Câmpina – ora 11 a.m., teren „Prahova”. VENUS – GRANITUL 1:2(0:0): „D-lui arbitru Cristescu echipele i s’au prezentat în următoarele formaţiuni: Venus: Gradiu; Simionescu, Lazăr, Felix Schwarcinschi, Gheorghe (Gogu) Constantinescu, Tanea, Cocoran, Vasile Constantinescu, Stănescu, Gheorghe Ionescu şi Alexandru Gradin. Granitul: Rădulescu; Iliescu, Angelescu, Ştefănescu, Mărgăritescu, Diamandescu, Ghilancea, Constantinescu, Răzeanu, Mitrea şi Balamaci. În prima repriză jocul este aproape egal şi rezultatul nedecis. În cea de a doua Venus marchează un punct. Granitul ia ofensiva şi marchează două puncte prin Râpeanu”. După disputarea acestor ultime jocuri, presa locală a publicat şi un clasament „la zi” al acestui turneu şi echipa Venus a apărut cu numai un singur joc disputat, cel de-al doilea joc (neprezentare) nefiind luat în calcul la data respectivă.

Regiunea Bucureşti, District Ploieşti, 1925, Baraj / Categoria II-a.

1. Granitul Ploeşti 3 2 1 0 7 4 5

2. Uraganul Ploeşti 2 1 1 0 3 2 3

3. Avântul Buzău 2 1 0 1 4 5 2

4. Venus Câmpina 1 0 0 1 1 2 0

În cele din urmă, toate cele patru formaţii au fost programate pentru întrecerile din ediţia de campionat 1925/1926, la categoria doua.