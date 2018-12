Fl. Tănăsescu

Există, într-adevăr, oameni care mișcă țara. Arareori îi vezi invitați la televizor, iar nu din An în Paște, ci doar o dată pe an, sunt amintiți, în treacăt și în paranteză, în ziar. Sunt oameni care, într-adevăr, îl parafrazează pe Lucian Blaga, certificând faptul că “ Folclorul românesc s-a născut la sate”. Iar noi avem certitudinea că nici nu va dispărea, cu toată migrația tinerilor spre oraș și de-aici, mai departe, prin “cele străinătățuri”.

Există, am mai spus-o, preoți cărora li se umezesc ochii nu la înmormântări, ci la spectacole folclorice. Scriem aici despre părintele din Apostolache, Andrei Gabriel Enescu, căruia i-au dat lacrimile ascultând o elevă – Delia Ileana, pregătită de către profesoara Daniela Radu (în foto), cântând pe scena din localitate un colind cu câteva zile înainte de Crăciun.

Iar în Ajun de Crăciun – și chiar după- a “răsunat valea”… Valea Cricovului. S-a auzit folclorul neaoș românesc la Mireș, la Apostolache, la Tătaru, la Gornet – Cricov și dincolo de limitele județului, în Buzău ( Buda – Cislău). Și nu de ieri, de azi, ci de ani buni. Scriem despre oameni care mișcă, sufletește, satul românesc. Unul dintre ei este profesoara coordonatoare a Grupului Vocal “Bujorel de Prahova” și a Ansamblului “Podgorița”, Daniela Radu. Și mai sunt copiii- elevi, tot de pe Valea Cricovului și nu numai- care și-ar dori să facă parte dintr-unul dintre grupurile de colindători coordonate de către domnia sa. Dar, mai există și primari care țin cu tot dinadinsul ca, dacă nu în ziua de Crăciun, măcar pe 26 decembrie 2018, Anul Domnului, să vină colindătorii coordonați de către Daniela Radu în comună. Este vorba despre primarul comunei Tătaru, Iuliana Mareș, care a fost unul dintre promotorii ideii de a se organiza Festivalul de Folclor și Tradiții la Apostolache.

Este adevărat, poate “or fi multe, tradiţii în lume, care n-au ajuns la noi”. Dar nici în lume n-au ajuns “ Jocul ursului”, “Dansul măștilor” sau “ Căiuții”, puse în scenă de către profesoara Daniela Radu. Dezavantaj pentru “restul lumii”, avantaj pentru satele și comunele de pe Valea Cricovului.

Am scris că astfel de oameni nu apar la televizor. Am greșit. Favorit TV este postul care difuzează colinde autentice, iar cele multe sunt – poate greșim, înclinăm să credem că nu – dintre cele cântate pe Valea Cricovului, la Apostolache, la Tătaru, la Mireș, la Gornet Cricov, la Tătaru.

Da, o spunem fără nicio umbră de îndoială: există oameni care mișcă, sufletește, satul românesc.

Iar dacă se mișcă sufletul, țara asta mai are o șansă.