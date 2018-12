În data de 23 decembrie, ora 16, Sala Olimpia va găzdui a treia ediție a Memorialului Dado Arnautovic, sub noua emblemă inspirată de regretatul fost antrenor- „Uniți pentru Ploiești”.

Într-o seară de aducere aminte, în care fostele glorii ale Ploieștiului vor transmite mesaje și gânduri bune tuturor, se așteaptă o prezență masivă, a peste 2.000 de spectatori, care vor fi încântați de un joc între echipele contopite ale celor mai mari două cluburi din Ploiești (CSU PLOIESTI BASKETBALL și SEVLAR PLOIESTI), care, în această vară, și-au dat mâna pentru un viitor strălucit al generațiilor lor.

Ionuț Urzeală: „Avem nevoie de sponsori. În ultima perioadă, ne-am concentrat atenția pe schimbările din clubul nostru și am lăsat pe planul doi această activitate foarte importantă și ne vedem în situația în care e posibil să avem cel mai sărac Moș Crăciun din ultimii ani.

2018 a fost pentru noi un an în care am învățat multe lucruri și asta este un mare plus – am învățat că imaginea prin sport trebuie să fie făcută sistematic. Cu toate acestea, Moș Crăciun este așteptat în Sala Olimpia și vrem să facem pentru copii o nouă seară de poveste și de amintire pentru toți cei prezenți, în memoria lui Dado Arnautovic.

Dacă cunoașteți oameni care, acum, pe ultima sută de metri, vor să sprijine activitatea noastră, așteptăm un semn oriunde – pe pagina de facebook sau la numărul meu de telefon”, a declarat Ionuț Urzeală, ”sufletul” acestui eveniment.

În anul 2016, prima ediție a Memorialului Dado Arnautovic a adunat 250 de juniori și 1.000 de spectatori. În anul 2017, la cea de-a doua ediție, au fost prezenți 300 de juniori și 1.700 de spectatori, urmând ca anul acesta să creștem în audiență și să avem o vizibilitate foarte mare a acestui eveniment.

A ajuns o tradiție flashmob-ul pe melodia Ruska Ruska, fiind învățat de din ce în ce mai mulți copii. Vă invitam să urmăriți reprezentația din 2017 -> https://facebook.com/BasketballPloiesti/videos/1903761842971621/