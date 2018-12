F. T.

S-a intrat în toiul agitației specifice Sărbătorilor de Iarnă, lumea se grăbește, nu mai are timp să meargă pe jos, ci cu mașinile. Așa că s-au înmulțit activitățile de taximetrie ilegală, dar și șofatul sub influența alcoolului și circulația “pe interzis”.

În acest context, Poliția Rutieră Prahova a oferit o serie de exemple pe tematica menționată, înregistrate săptămâna trecută, pe data de 13 decembrie.

Concret, oamenii legii de la Biroul Drumuri Naționale și Europene (BDNE) DN 1 au aplicat

38 de sancțiuni contravenționale în valoare de 12.165 de lei și au reținut trei permise de conducere. Pe DN1 A, de exemplu, au fost prinși doi șoferi care efectuau clandestin transportul rutier de persoane, contra cost, pe raza orașului Vălenii de Munte.

“Având în vedere faptul că unul dintre ei a mai fost depistat luna trecută de două ori în aceeași situație, a fost sancționat contravențional cu o amendă în valoare de 1.000 de lei și i s-a suspendat dreptul de utilizare al autoturismului respectiv pentru 6 luni.Celui de-al doilea i-a fost întocmit un proces-verbal de depistare prin care i s-a adus la cunoştinţă faptul că, în cazul repetabilităţii faptei, va fi sancţionat”, se menționează într-un comunicat de presă al IPJ Prahova.

Tot în aceeași zi, un echipaj din cadrul Poliției Urlați a oprit, pentru verificări, un autoturism care se deplasa pe o stradă din oraș. La volan, se afla un localnic de 44 de ani, cu permis de conducere pentru mai multe categorii de vehicule, dar care se afla în stare de ebrietate. În legătură cu acest caz, reprezentanții poliției prahovene precizează: “Cooperant inițial, bărbatul a acceptat să sufle în etilotest, reieșind o concentrație de 0,92 mg/l alcool pur în aerul expirat, însă, a refuzat să îi fie recoltate probe de sânge pentru stabilirea alcoolemiei. În acest sens, oricum, bărbatului i s-a întocmit dosar penal”.

Și polițiștii din Apostolache au depistat un conducător auto pentru care etilotestul a indicat necesitatea transportării acestuia la spital pentru a-i fi recoltate probe de sânge (0,61 mg/l), acesta din urmă acceptând însă ca să-i fie recoltate probe. Și în acest caz, polițiștii au deschis dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului.

În ceea ce privește circulația “pe interzis”, polițiști din cadrul Secției nr. 3 Ploiești au oprit, pentru verificări, un autoturism care circula pe o stradă din municipiu, fără a respecta semnificația indicatorului ”Accesul interzis”, condus de un tânăr în vârstă de 25 de ani. Totodată, s-a mai consatat că șoferul avea permisul reținut, context în care i-a fost deschis dosar penal.