– Mămico, scrie-mi o scrisoare către Moş Crăciun!

– De ce nu-i scrii tu?

– Pentru că nu vreau să risc ca în loc de cadouri să-mi trimită o carte de gramatică!

Soţul meu mi-a spus că pălăria care mi-a adus-o Moş Crăciun mă întinereşte cu 10 ani.

– Dar ce vârstă aveţi?

– 35 de ani.

– Vreau să ştiu… fără pălărie!

– Draga mea, ce ai vrea să-ţi aducă Moş Crăciun?

– Doar pe tine, dragul meu… Şi dacă s-ar putea… într-o limuzină…

– Nu ţi se pare că vrei cam mult?

– Bine… atunci să-mi aducă numai limuzina.

De Moş Crăciun, o tânără căsătorită primeşte în dar de la soţul ei o trusă de cusut.

– Vai, dragul meu, vino să te sărut… Dar nu văd nicăieri instrucţiunile de folosire!…

Două blonde hotărăsc să meargă în pădure să-şi caute brad de Crăciun. După câteva ore de căutare, una dintre ele îi spune celeilalte: „Aşa nu mai merge! Eu propun să luăm primul brad pe care îl găsim… indiferent dacă are globuri sau nu!“

Aş vrea să cumpăr un cadou pentru iubita mea, ca să i-l dau de Crăciun. Puteţi să-mi daţi un sfat?

– E tânără?

– Nu tocmai…

– E elegantă?

– Oarecum…

– E frumoasă?

– Nimic deosebit…

– Cultă?

– Foarte puţin…

– Atunci, uitaţi ce sfat vă dau: cumpăraţi cadoul pentru altcineva!

Bulişor, ce cadou i-ai cumpărat bunicii ca să i-l pui sub bradul de Crăciun?

– O minge de fotbal!

– O minge de fotbal? Păi, bunica nu joacă fotbal!

– N-are a face! Ea cum mi-a cumpărat mie cărţi de citit?

Ce cadou ţi-a adus Moş Crăciun, Mimi?

– Un storcător de fructe şi legume.

– Şi merge bine?

– Mda… merge… numai că, după ce trec sărbătorile, va trebui să zugrăvim bucătăria.

– Ce zici, vecină? N-ai dori ca Moş Crăciun să-ţi aducă o maşină automată de spălat?

– Nu, nu cred… Sunt mulţumită de soţul meu actual!

– Nu ştiu, se plânse Bulă lui Trulă, ce cadou să-i iau Bubulinei de Crăciun.

– De ce n-o întrebi pe ea?

– Lasă gluma! De unde crezi că o să pot lua atâţia bani?

– Mămico, să ştii că Moş Crăciun e un hoţ!

– Vai, Bulişor, dar se poate să îl faci hoţ pe Moş Crăciun, care ţi-a adus atâtea cadouri frumoase?!

– Da, dar să ştii că am recunoscut la el în picioare cizmele lui tăticu’!

– Nevastă-mea şi-ar dori de Crăciun ceva de pus la gât…

– Şi ai să-i faci cadou un colier?

– Ei, aş! De unde atâta belşug? Lasă, că un fular e mai sănătos!

– De ce râde tot timpul Moş Crăciun ?

– Pentru ca nu plăteşte el darurile.

Doi tipi la închisoare:

– De ce eşti acuzat?

– Mi-am făcut cumpărăturile de

Crăciun prea devreme.

– Adică?

– Înainte de deschiderea magazinului…

De ce Moş Crăciun e bărbat şi nu femeie? Pentru că doar un bărbat poate să poarte aceleaşi haine în fiecare an.

Întrebare: Știi cine e nevasta lui Moș Crăciun?

Răspuns: Merry Christmas!

Se plânge renul Rudolf lui Moş Crăciun:

– Sacii ăştia cu cadouri se fac din ce în ce mai grei. Dacă merge tot aşa, nu o să-i mai putem căra!

– Ai dreptate. De asta mi-am dat seama mai demult. Eu zic să nu mai ducem decât cadouri în bani sau cecuri…



Nu cred că mai vine Moş Crăciun anul ăsta. Am auzit că nu are nici taxă de primă înmatriculare, nici asigurarea obligatorie şi nici rovigneta plătită, nu are card de sănătate, renii n-au cip-uri conform UE, sania nu-i adaptată corespunzator condiţiilor anotimpului rece, iar materialele folosite la uniforma moşului şi la sacul de jucării nu sunt conforme ISU şi se pot oricând aprinde de la artificii sau foc deschis… În plus, nenumăraţi avocaţi i-au intentat procese Moşului pentru violarea intimităţii, iar Poliţia îl caută pentru intrarea prin efracţie…

Un bărbat îi cumpără soţiei sale de Crăciun un frumos şi superb inel cu diamant.

– Credeam că soţia ta îşi doreşte o maşină sport, spune prietenul său.

– Aşa e, dar unde găseam eu un BMW fals care să coste o nimica toată?

Care este colinda preferată a părinţilor, de Crăciun?

– Silent night (Noapte liniştită)