Marian Dima, Cristi Damian

A XXVI-a ediţie a Cupei “Moş Crăciun” debutează astăzi, în sala Sporturilor din Urlaţi, şi continuă, duminică, la Valea Călugărească, Blejoi şi Breaza cu meciurile din grupe, urmând ca apoi, pentru turneul final, echipele calificate să se mute la Ploieşti, în Sala “Olimpia”.

Fiind cea mai veche competiţie de profil din România, de după Revoluţie, care îşi are “rădăcinile” de dinainte de 89, întrecerea din acest an este destinată echipelor cluburilor şi asociaţiilor sportive afiliate la AJF Prahova, formate din jucători legitimaţi şi nelegitimaţi născuţi în anul 2006 sau mai mici!

Loturile echipelor participante vor fi formate din maximum 12 jucători, dintre care se vor afla pe parchet 6 dintre ei. Pentru dezvoltarea abilităţilor fotbalistice, combinative, pentru jucătorii participanţi sunt impuse câteva reguli interesante, cea mai “tare” fiind aceea că nu se poate şuta sau centra din propria jumătate de teren în careul advers, din lovitură liberă directă sau lovitură liberă indirectă, astfel că se va evita, pe cât posibil, “bubuirea” mingiei!

Pentru a se respecta spiritul Sărbătorilor de Iarnă, competiţia fiind, până la urmă, dedicată bucuriei copiilor de a juca fotbal, fiecare dintre participanţi va primi cadouri specifice, iar primele echipe clasate vor beneficia de diplome, cupe şi alte premii.

De menţionat că, în grupa H, singura compusă din 3 echipe, care se va juca duminică, astăzi este posibilă înscrierea unei a patra formaţii, pentru completarea programului.

Program competiţional, faza grupelor

Sala Sporturilor Urlaţi

-Astăzi, 14 decembrie-

GRUPA G – ora 09.00:

09.00: Petrosport Ploieşti 4 – Unirea Urlaţi

09.40: Savi Sport Albastru – Inter Dumbrava

10.20: Inter Dumbrava – Petrosport Ploieşti 4

11.00: Unirea Urlaţi – Savi Sport Albastru

11.40: Inter Dumbrava – Unirea Urlaţi

12.20: Savi Sport Albastru – Petrosport Ploieşti 4

GRUPA A – ora 13.30:

13.30: Viitorul Boldeşti Scăeni – Petrosport Ploieşti 1

14.10: ŞF Toader Ploieşti – Petrolul 52 Ploieşti 2

14.50: Petrolul 52 Ploieşti 2 – Viitorul Boldeşti Scăeni

15.30: Petrosport Ploieşti 1 – ŞF Toader Ploieşti

16.10: Petrolul 52 Ploieşti 2 – Petrosport Ploieşti 1

16.50: ŞF Toader Ploieşti – Viitorul Boldeşti Scăeni

Program competiţional, Sala Sporturilor Blejoi

-Duminică, 16 decembrie-

GRUPA E – ora 09.00:

09.00: Comuna Teişani – CS Blejoi

09.40: Petrolul 95 Ploiești 1 – CSM Ploieşti

10.20: Comuna Teişani – Petrolul 95 Ploiești 1

11.00: CS Blejoi – CSM Ploieşti

11.40: Petrolul 95 Ploiești 1 – CS Blejoi

12.20: CSM Ploieşti – Comuna Teişani

GRUPA B – ora 13.30:

13.30: Petrolul 95 Ploiești 2 – Petrolul 52

Ploieşti 1

14.10: CS Păuleşti – Teleajenul Văleni

14.50: Teleajenul Văleni – Petrolul 95 Ploiești 2

15.30: Petrolul 52 Ploieşti 1 – CS Păuleşti

16.10: Teleajenul Văleni – Petrolul 52 Ploieşti 1

16.50: CS Păuleşti – Petrolul 95 Ploiești 2

Program competiţional, Sala Sporturilor Breaza

-Duminică, 16 decembrie-

GRUPA H – ora 09.00:

09.00: stă – Fortuna Breaza

09.40: HM Junior Câmpina – Caraimanul Buşteni

10.20: Caraimanul Buşteni – stă

11.00: Fortuna Breaza – HM Junior Câmpina

11.40: Caraimanul Buşteni – Fortuna Breaza

12.20: HM Junior Câmpina – stă

GRUPA C – ora 13.30:

13.30: CS Cornu – AS Viking Pruszynski

14.10: Petrosport Ploieşti 3 – Steaua Mărgineni

14.50: Steaua Mărgineni – CS Cornu

15.30: AS Viking Pruszynski – Petrosport Ploieşti 3

16.10: Steaua Mărgineni – AS Viking Pruszynski

16.50: Petrosport Ploieşti 3 – CS Cornu

Program competiţional, Sala Sporturilor Valea Călugărească

-Duminică, 16 decembrie-

GRUPA F – ora 09.00:

09.00: AFC Astra Ploieşti – Sp. Valea Călugă-

rească

09.40: Petrosport Ploieşti 2 – CS Valea Doftanei

10.20: CS Valea Doftanei – AFC Astra Ploieşti

11.00: Sp. Valea Călugărească – Petrosport Ploieşti 2

11.40: CS Valea Doftanei – Sp. Valea Călugărească

12.20: Petrosport Ploieşti 2 – AFC Astra Ploieşti

GRUPA D – ora 13.30:

13.30: Petrolul 95 Ploiești 3 – Rapid Sălciile

14.10: Savi Sport Alb – Sp. Valea Călugărească 2

14.50: Sp. Valea Călugărească 2 – Petrolul 95 Ploiești 3

15.30: Rapid Sălciile – Savi Sport Alb

16.10: Sp. Valea Călugărească 2 – Rapid Sălciile

16.50: Savi Sport Alb – Petrolul 95 Ploiești 3